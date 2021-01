Auch in Gütersloh ist die SEO Agentur heute unverzichtbar

Mit Local SEO in Gütersloh den wirtschaftlichen Erfolg nachhaltig sichern

GÜTERSLOH. Für den wirtschaftlichen Erfolg ist Local SEO auch in Gütersloh unverzichtbar: Unternehmen und Dienstleister sowie Selbstständige, die bei Google nicht gefunden werden, existieren nicht. Jedenfalls nicht in der Wahrnehmung potentieller Kunden, die gerade via Smartphone nach einer Dienstleistung oder einem Produkt in der Nähe suchen. Eine hervorragende Platzierung im Google Ranking sichert dagegen die größtmögliche Aufmerksamkeit der kaufbereiten Klientel und gewährleistet einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Nur wer vor allen anderen mit den richtigen Informationen ganz oben bei Google punkten kann, erhält den (Kunden-) Zuschlag. Local SEO funktioniert wie ein Türöffner.

Smartphone Nutzern in Gütersloh mehr bieten, als sie jemals erwartet hätten

Google ist eine recht anspruchsvolle Suchmaschine, deren erklärtes Ziel eine allumfassende Nützlichkeit ist. Deshalb müssen Websites mit einem responsive Design ausgestattet sein, da sie sonst für die mobile Suche nutzlos sind. Die Algorithmen forschen ständig nach “wertvollem” Content. Zielführendes Local SEO erfordert daher auch in Gütersloh einen mehrwertbietenden Inhalt der Website. Besucher sollten nicht nur Antworten auf alle ihre Fragen finden, und das schnell und übersichtlich – sie sollten sich richtig gut aufgehoben fühlen, sozusagen mehr bekommen als sie jemals erwartet hätten. Sehr guter Content ist informativ, sympathisch und einnehmend. Die Kombination aus Ortsangabe und Keyword wird sorgsam eingepflegt und eine intuitive Navigation erhöht die Verweildauer. Kunden, die eine Website als rundum angenehm empfinden, speichern ein positives Erlebnis. Gut gelaunte Kunden bringen eine deutlich höhere Kaufmotivation mit.

Aktive Gestaltung sorgt für Pluspunkte im Local SEO für die Region Gütersloh

Der Google My Business Account ist eine wichtige Informationsquelle, aus der sich die Suchmaschine bedient, um ihr Ranking stets aktuell zu halten. Sie sollte folglich sprudeln. Dafür reichen die puren Unternehmensdaten und die Öffnungszeiten nicht aus. Ansprechende Fotos und saisonale Events, besondere Aktionen oder Initiativen signalisieren den Algorithmen lokales Engagement – das sie mit entsprechenden Pluspunkten im Ranking berücksichtigen. Local SEO ist deshalb auch in Gütersloh niemals eine statische, erledigte Angelegenheit, sondern immer ein “lebendiges” Geschehen. In der aktiven Gestaltung liegt die Überraschung, die Kunden begeistert – und den wirtschaftlichen Erfolg auf stabile Beine stellt.

