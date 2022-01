Assmann Group beruft Lothar Schwemm als neuen CEO ins Top-Management

Stephan Assmann bleibt dem Unternehmen als Gesellschafter erhalten

Lüdenscheid, 26.01.2022: Veränderungen in der Geschäftsführung beim Lüdenscheider Anbieter von Produkten für die Server-, Netzwerk- und Peripherie-Infrastruktur: Lothar Schwemm ist neuer CEO der Assmann Group. Mit dieser Neuausrichtung auf Holding-Ebene, die an drei weitere, bereits etablierte Besetzungen im Management-Team anschließt, treibt das Unternehmen die Internationalisierung und Digitalisierung seiner Geschäftsprozesse konsequent weiter voran.

Die Assmann Group begrüßt Lothar Schwemm als neuen CEO der Unternehmensgruppe. Als diplomierter Nachrichtentechniker bringt Schwemm über 25 Jahre Erfahrung als CEO und Top-Manager im Vertrieb und Produkt-Management sowie im Aufbau und der Neuausrichtung von internationalen Organisationen wie Nokia oder DZS mit. Er löst Stephan Assmann ab, der die operative Verantwortung nach zehn Jahren als CEO an ihn übergibt, aber dem Unternehmen als Gesellschafter erhalten bleibt. In dieser Funktion sowie als Mitglied des Beirats wird sich Stephan Assmann – in enger Abstimmung mit Lothar Schwemm – auch weiterhin der Umsetzung strategischer Projekte widmen und das nachhaltige Wachstum des Unternehmens unterstützen.

„Ich freue mich darauf, den zukunftsgerichteten Kurs der Assmann Electronic GmbH gemeinsam mit meinen Geschäftsführer-Kollegen sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fortzuführen“ kommentiert Schwemm.

„Mit Lothar Schwemm gewinnen wir einen versierten Experten aus der Branche mit fundierten Erfahrungen im technischen und internationalen Kontext“, ergänzt Stephan Assmann.

Um gezielt auf Veränderungen reagieren zu können, die Entwicklungen wie Globalisierung und Digitalisierung für ganze Geschäftsfelder und deren Lieferketten bedeuten, hat das Unternehmen darüber hinaus bereits 2018 Phil Penninger als Geschäftsführer für den Bereich Operations der Assmann Electronic GmbH bestellt. Penninger, der während seiner mittlerweile 22 Jahre langen Betriebszugehörigkeit bei Assmann die Optimierung des Supply Chain Managements sowie der Lager- und Logistikprozesse der Organisation beständig vorangetrieben hat, entwickelt diese Bereiche fortan als Geschäftsführer wegweisend weiter. Darüber hinaus wurde er zum 1. Januar 2021 in die Geschäftsführung der Assmann Group berufen.

Im vorletzten Jahr konnte das Unternehmen zudem Dirk Kunz für das Top-Management gewinnen. Als CFO verantwortet Kunz seit dem 1. Februar 2020 die Finanzen, das Controlling und das Personalwesen der Assmann Group. Hierbei baut der diplomierte Wirtschaftsjurist auf seiner langjährigen Erfahrung im Bereich Finanzen und Controlling bei einer namhaften Handelskette auf, bei der er für mehr als 110 Mitarbeiter verantwortlich war. Zuvor war Kunz außerdem in einer Big-Four Wirtschaftsprüfungsgesellschaft insbesondere für die Prüfung von Konzern- und Jahresabschlüssen zuständig.

Michael Zulauf zeichnet bereits seit 2012 verantwortlich für Vertrieb und Marketing und leitet diese Bereiche seit 2018 auch als Geschäftsführer der gesamten Unternehmensgruppe. Zulauf unterstützt das Wachstum der Assmann Group maßgeblich, indem er für eine gruppenweite, einheitliche Ausrichtung der internationalen Vertriebs- und Marketingaktivitäten sorgt. „Die enge Verzahnung und Vernetzung mit Partnern und Kunden weltweit, die Optimierung digitaler Prozesse für und mit unseren Kunden und die damit verbundenen Effizienzsteigerungen, stehen auch weiterhin im Fokus meiner Tätigkeiten“, erklärt Zulauf.

Mit der Erweiterung ihrer obersten Führungsebene setzt die Assmann Group zielgerichtet auf das Experten-Know-how ihrer neuformierten Geschäftsführungsriege in den verschiedenen Unternehmensbereichen. Das 1969 gegründete Traditionsunternehmen, das Produkte und Lösungen rund um die eigene Marke Digitus auf den internationalen Markt bringt, will mit dieser Neuausrichtung sein nachhaltiges Wachstum weiter fördern.

Die Assmann Group wurde 1969 als Assmann KG im deutschen Lüdenscheid, aus der später die Assmann Electronic GmbH hervorging, gegründet. Der einstige Hersteller von Steckverbindungen und Adaptern versteht sich heute als Lösungsanbieter für die Bereiche Server-, Netzwerk- und Peripherie-Infrastruktur. Mit der Marke Digitus, die 1994 eingeführt wurde, ist das Unternehmen inzwischen weltweit für das qualitativ hochwertige Produktportfolio bekannt. Das Sortiment umfasst neben Kabeln und Adaptern aller Art auch skalierbare Netzwerk- und Serverschranksysteme, IT-Zubehör und Computerkomponenten, AV-Technik und ergonomische Lösungen für vollständig vernetzte Arbeitswelten. Heute unterhält die Assmann Group – unter dem Dach der Assmann Holding GmbH – neben der Assmann Electronic GmbH am Hauptsitz in Lüdenscheid, weitere Tochtergesellschaften in Österreich, der Schweiz, Frankreich, Spanien, Kroatien, Polen, der Türkei, China, Taiwan und Hongkong. Die Produkte werden weltweit an IT-Distributoren, IT-Systemintegratoren, den Elektrogroßhandel, Onlinehändler und Corporate Reseller ausgeliefert.

Firmenkontakt

ASSMANN Holding GmbH

Laura Böving

Auf dem Schüffel 3

58513 Lüdenscheid

Tel.: 02351 554 – 660

presse@assmann.com

http://www.assmann.com

Pressekontakt

PR von Harsdorf GmbH

Friederike Floth

Rindermarkt 7

80331 München

089189087335

ff@pr-vonharsdorf.de

http://www.pr-vonharsdorf.de

Bildquelle: Assmann Group