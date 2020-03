Artesian Whirlpools neues Modell: Tropic 745L Deluxe

Artesian Spas bringt ein weiteres Whirlpool Modell auf den Markt

Artesian Spas produziert 4 verschiedene Serien von Whirlpools im Werk in Las Vegas, NV. Die Artesian Elite Serie ist das non plus ultra am Whirlpool Markt. Die Island Serie entspricht in Ausstattung, Qualität, Effizienz und Leistung den Top Serien anderen Premium Whirlpool Hersteller. Mit der South Seas Serie gibt es gegenüber der Island Serie eine etwas einfachere Version mit einfacherer Steuerung, weniger rotierenden Düsen und einer stärkeren Zirkulationspumpe. Und im Whirlpool Einsteiger Bereich gibt es die Garden Spas Serie mit 6 Modellen.

Mit Beginn des Jahres 2020 wurde die Island Serie um ein Sondermodell in Europa ergänzt: dem 7 Fuss Modell Tropic 45 mit 1 Liege und 4 Sitzplätzen. Diese Modell hat alle Ausstattungen wofür die Island Serie berühmt ist. Ein LED Lichtsystem mit 5 Scheinwerfern im Modell gleichmäßig verteilt. Das Modell ist wie alle unsere Whirlpools vollausgeschäumt und mit einer hochisolierenden Abdeckung ausgestattet um den niedrigsten Stromverbrauch zu garantieren. Außerdem bietet dieser Whirlpool 45 Düsen mit zwei Massagepumpen, einen beleuchteten Wasserfall und die spezielle Nackenmassage. Wie alle Whirlpools der oberen drei Klassen ist auch der Tropic 45 mit der vollautomatischen Ozonanlage in Serie ausgestattet. Dieses Modell wir in Europa vorerst ausschließlich in den Wannenfarben sterling marble und white pearl verkauft.

Alle Informationen finden Sie unter: Whirlpools von Artesian Spas Europa

Auch in Design und Form hat der Tropic als erstes Island Modell ein face lift bekommen, dass uns einen Ausblick gibt auf die Island Serie 2021.

Wir freuen uns sehr, dass dieses Modell ab sofort in all unseren Schauräumen in Europa zum Verkauf zur Verfügung steht.

Artesian Spas Whirlpools Europa in allen Ländern Europas vertreten als einer der Marktführer im Whirlpool Bereich. Wir beliefern alle Länder und alle Schauräume europaweit von zwei Büros in Großbritannien und Österreich.

Kontakt

BW Handelsges.m.b.H. Artesian Spas Europe

Egon Gruber

Markusgasse 36a

8055 Graz

+436601667373

welcome@artesianspas-europe.com

http://www.artesianspas-europe.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.