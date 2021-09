area30 Löhne 2021: Dunstabzugshauben von ORANIER – Viele gute Zutaten für den Verkaufserfolg

Fünf neue Hauben sorgen für frischen Wind

Wie bei der Leibspeise kommt es auch bei einem erfolgreichen Verkaufsgespräch im Küchenstudio auf die richtigen Zutaten an. Und im Falle von Dunstabzugshauben sind das Aspekte wie Geräuschpegel, Fettabscheidegrad, Absaugleistung und Design. Traditionell bietet ORANIER mit seinem umfangreichen Sortiment eine besonders große Auswahl. Mit technischem Know-how und den Alltag einer Familie im Blick, haben die Experten des deutschen Unternehmens das erfolgreiche Hauben-Sortiment in den letzten 12 Monaten kontinuierlich weiterentwickelt. Trendige Modifikationen von erfolgreichen Modellen und neue Highlights werden auf der diesjährigen Orderfachmesse area30 live vor Ort in Löhne präsentiert.

Fünf neue Hauben sorgen für frischen Wind

Da neben der Technik ein inspirierendes Design das entscheidende Verkaufsargument ist, zeigt ORANIER gleich fünf neue Dunstabzugshauben. Alle verfügen über drei Normalstufen und eine Intensivstufe, wobei sie dank hocheffizienter Motoren und einer strömungsoptimierten Konstruktion in der ersten Stufe flüsterleise arbeiten. Selbst bei der höchsten Stufe sind entspannte Gespräche möglich. Die LED-Beleuchtung sorgt für ein energiesparendes, helles Licht. Metallfilter halten die Folgekosten gering. Die Reinigungsanzeige weist darauf hin, wann die Fettfilter gereinigt werden müssen.

Zwei neue Kopffreihauben bereichern das umfangreich erneuerte Sortiment. Sehr auffällig ist die Wandhaube RADA, die an ein futuristisches Flugobjekt erinnert. Bei der Kopffrei-Haube TANA rundet ein horizontal verlaufendes LED-Band das klassische Design aus schwarzem bzw. weißem Glas ab. Außergewöhnlich ist hier die Bedienung über einen Drehknebel, wobei das leuchtende Band die Absaugstufe anzeigt.

Auch im Bereich Inselhauben gibt es Neuigkeiten. Drei weitere elegante Modelle stehen hier zukünftig zur Wahl. Die Seilhaube LIVIA Isola die mit ihrem organisch an den Längsseiten gebogenem Korpus an filigranen Stahlseilen schwebt. Wahlweise mit einer Oberfläche aus gebürstetem schwarzen Aluminium oder weiß lackiert. Sowie die Edelstahlmodelle TAMARA und SIRIA Isola mit flachen Körpern und schwarzen Glas-Bedienblenden, die beide ein zurückhaltendes Statement setzen.

area30 – jetzt dabei sein

Neben den Dunstabzugshauben präsentiert das hessische Traditionsunternehmen in diesem Jahr wieder zahlreiche Produktinnovationen live auf der ostwestfälischen Ordermesse. Mitarbeiter und Geschäftsführung der ORANIER Küchentechnik GmbH stehen den Fachbesuchern auf der area30 in Löhne vom 18. bis 23. September 2021 zwischen 9:00 und 18:00 Uhr am Messestand F 50 als Ansprechpartner zur Verfügung. Weitere Informationen und das gesamte Sortiment unter www.oranier.com

Die ORANIER-Gruppe besteht aus zwei eigenständigen Gesellschaften – der ORANIER Heiztechnik GmbH und der ORANIER Küchentechnik GmbH – und fertigt Heiz- und Haushaltsgeräte. Hierzu zählen Kaminöfen und Gasheizgeräte ebenso wie Herde und Backöfen, Kühl- und Gefriergeräte, Dunstabzugshauben, Mikrowellen und Geschirrspüler.

Die Anfänge des Unternehmens reichen bis in das Jahr 1607 zurück. Ab 1915 wurden von der damaligen Frank AG in Dillenburg Heiz- und Kochgeräte unter dem Markennamen ORANIER vertrieben. 1994 kam es zur Neugründung der ORANIER Heiz- und Kochtechnik GmbH durch Nikolaus Fleischhacker als geschäftsführenden Gesellschafter.

Heute vertreibt ORANIER sein breit gefächertes Produktprogramm bundesweit über ein flächendeckendes Fachhändlernetz und verkauft seine Geräte auch ins benachbarte Ausland.

Firmenkontakt

ORANIER Küchentechnik GmbH

Derya Turgay-Herz

Oranier Str. 1

35708 Haiger

+49 (0)2771 2630-0

+49 (0)2771 2630-349

marketing@oranier.com

http://www.oranier.com

Pressekontakt

ORANIER Küchentechnik GmbH

Derya Turgay-Herz

Oranier Str. 1

35708 Haiger

+49 (0)2771 2630-0

+49 (0)2771 2630-349

info@dr-schulz-pr.de

http://www.oranier.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.