Anna Maria wettert musikalisch gegen „Lügen und betrügen“

Wenn Frauen zurückschlagen

So eine Beziehung kann manchmal sehr stressig sein. Besonders wenn die Freundin feststellt, dass ihr Freund sie anlügt und sogar betrügt. Hat er eventuell sogar eine verheimlichte Ehefrau?

Da kann eine Frau schon mal ausrasten und zum Gegenschlag ausholen.

Genau darum geht es in dem neuen Lied von Anna Maria. Mit sehr drastischen Worten und im HipHop-Sound beschreibt sie ihre verbale und tätige Antwort auf ihren verlogenen Freund.

Vorweg, nein, es sind nicht alle Männer schlecht, es gibt auch gute Männer, nur haben manche Frauen das Pech, daß Sie die Guten meistens nie kennenlernen. Das nennt man auch Dr. Jekyll und Mr. Hyde Syndrom. Oder man vergleicht es mit einem neuen Auto, es blinkt und blitzt, man freut sich, da man ja einen großartigen Fang gemacht hat. Und nach 14 Tagen fallen dann die Türen ab. Oh, Ihr denkt schlimmer geht es nimmer, falsch gedacht. Das Internet macht´s möglich. Diesen Song widme Ich allen Frauen, die auf einen Heiratsschwindler oder ähnliches hereingefallen sind. Und, nein Ihr seid nicht schuld. Lasst Euch das nicht einreden. Dreht den Spieß mal um. Ab heute werde Ich das Arschloch sein.

(Zitat von Texterin Martina Murseli)

Anna-Maria kam in Polen auf die Welt und ist in Köln aufgewachsen. Schon in Ihrer Kindheit spielte sie sehr gern Disco. Sie liebte es zu moderieren und zu singen. Sie ging in Köln zur Schule und begann später da ihren beruflichen Werdegang. Im Alter von 11 Jahren besuchte sie eine klassische Latin-Dance-Schule. Später tanzte sie jahrelang in einer Tanzformation mit der sie viele Preise gewann. Nach einer Unterbrechung zog sie nach Roermond/Holland, wo sie eine eigene Tanzschule aufmachte, welche sie coronabedingt schließen musste.

Durch einen Videodreh (in dem sie tanzte), lernte sie ihren heutigen Produzenten in Deutschland kennen. Dieser erkannte ihre Liebe und Begabung zur Musik. Bald ergab sich eine Zusammenarbeit mit diesem und der Texterin Martina Murseli. Und nun ist Anna-Maria wieder „back“!

Den Text schrieb Martina Murseli, die auch Texte für Gordon Rap und Franz Hofmann zu Papier brachte. Ende August wird ihr Kinderbuch „Die verrückte Hexe“ auf den Markt als Druck- und Hörbuch kommen. Dazu ist auch eine CD geplant.

Text: Martina Murseli; Musik: Peter Meier

VÖ-Datum: 5.08.2021

Youtube-Link: https://www.youtube.com/watch?v=MSjefPL5K7g

Label und Labelcode: Legacy 2020 LC 96541

EAN-Nummer:

4061707670121

ISRC-Nummer.

DEAR42195811

Info- und Bildquelle: Legacy 2020/ Martina Murseli

