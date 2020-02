Anja Schwert holt internationalen Sieg nach Velbert (NRW)

Herr Spahn, hören Sie gut zu! So funktioniert Gesundheit! Heilpraktikerin erhebt ihre Stimme und beschreibt, wie das Wunderwerk Mensch funktioniert.

So hat noch keiner das Wunderwerk Mensch erklärt. Die Heilpraktikerin Anja Schwert überzeugte vorletzten Freitag in München mit ihrem Bühnenauftritt beim Internationalen Speaker Slam.

Die Stadt Velbert ist nicht nur um eine internationale Siegerin, sondern auch um eine Weltrekordhalterin reicher. 71 Redner aus 20 Ländern traten in München bei dem internationalen Speaker Slam an, um ihre Botschaft in die Welt hinaus zu tragen und stellten dabei einen neuen Weltrekord auf. Die Velberter Naturheilkundlerin Anja Schwert schaffte es in diesem Rednerwettstreit mit dem Thema “Wunderwerk Mensch mal anders betrachtet” sich in die Herzen der Zuhörer und der Jury zu reden. Sie präsentierte eine Geschichte über den unermüdlichen Helden in uns. Die sechsköpfige Jury bestand aus Vertretern von Fernsehen, Radio, Wirtschaft und Speaker-Verband. Mit ihrer 4-minütigen Rede gewann sie den Excellence Award. Anja Schwert ist medizinisch-ganzheitliche wie auch psychotherapeutische Heilpraktikerin, die mit Ihrer Praxis in Velbert ansässig ist. Sie bringt moderne Medizin mit traditioneller Naturheilkunde harmonisch in Einklang. In ihrer Rede brachte sie ihre Lebensphilosophie in nur 4 Minuten auf den Punkt. Es war der Alternativ-Medizinerin ein wichtiges Anliegen für sich selbst und gleichzeitig für ihren ganzen Berufsstand die Stimme zu erheben. “Es gibt nur eine Medizin, aber unterschiedliche Ansätze”, berichtet die Gewinnerin. In der Naturheilkunde finden die Patienten das, was in der Schulmedizin zu kurz kommt. Anja Schwert arbeitet im Schwerpunkt mit Kinesiologie, eine moderne Therapieform aus den USA, die eine sehr gründliche Diagnostik und einen günstigen Behandlungsablauf ermöglicht. Auch die aktuell häufig auftretenden Probleme wie Depressionen, Ängste und Burnout können damit erfolgreich behandelt werden, wie auch chronische Erkrankungen. “Der Mensch und seine Gesundheit steht im Mittelpunkt, dafür stehe ich und meine Praxis”, so Anja Schwert. Nähere Informationen über Ihre Arbeit sind unter www.anja-schwert.com zu finden.

Fachpraxis für Naturheilkunde, Ganzheitliche Alternativ-Medizin mit Spezialisierung auf Burnout, Ängste, Depressionen und chronische Erkrankungen. Anja Schwert ist psychotherapeutische und ganzheitlich-medizinische Heilpraktikerin sowie Therapeutin nach Dr. Klinghardt. Sie arbeitet im Schwerpunkt mit Kinesiologie, mit der eine hochsensible Diagnostik und Behandlung schwerer Erkrankung möglich ist.

