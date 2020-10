Am Meer wohnen als Schutz gegen Covid-19 und gesund leben

Um der Enge der Stadt zu entgehen kann eine Zweitresidenz in Spanien am Meer Schutz vor Covid-19 und ein gesünderes Leben ermöglichen.

Die Vorteile des Wohnens in der Stadt können bei Pandemien schnell zweitrangig werden. Schon zu Zeiten der Schwarzen Pest sind die Menschen aus Florenz geflohen, um der Pest zu entgehen. Wenn Infektionskrankheiten lauern, gegen die es noch kein Gegenmittel gibt, kann es sich auszahlen, in ein sichereres Gebiet überzusiedeln.

Wohnen am Meer als Mittel gegen Covid-19

Wie bekannt wurden die Bewohner der Costa Blanca von Covid-19 weitgehend verschont. Warum also nicht eine zweite Residenz in Spanien am Meer beziehen, wo die Bevölkerungsdichte geringer ist und die Ortsteile verstreuter sind?

In zweiter Residenz am Meer sicherer und gesünder leben

Die von uns geprüfte neuwertige Penthouse-Wohnung, die wir Ihnen heute empfehlen, ist für EUR 199.000 zu haben. Unmittelbar am Golfplatz gelegen, an erhöhter Aussichtslage, mit herrlicher Sicht aufs Meer. Eine perfekte zweite Residenz in einer kleinen und feinen Urbanisation mit Schwimmbad. Grosszügige und helle Parkgarage, klimatisierter Aufzug mit Panoramasicht. Qualitativ hochwertige Möblierung. Von der Dachterrasse mit Jacuzzi eröffnet sich ein fantastischer Rundum-Blick über das Meer bis zu den Bergen. Hier stimmt einfach alles. Die schönste Wohnung der Überbauung in Bildern.

Lebenserwartung verlängern und gesünder leben

Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Dies gilt auch für Covid-19. Die Vorteile einer Zweitresidenz an der Costa Blanca schlagen alle Rekorde:

-Spanien ist laut Bloomberg (2019) das gesündeste Land der Welt

-Supermarkt in Gehdistanz

-Eigenes Schwimmbad mit Naturgras und Palmen

-Gute und gesunde Luft, sauberes Meerwasser, da es hier keine Industrie gibt

-Heilklima mit durchschnittlich 30 Regentagen im Jahr

-Milde Winter, idealer Überwinterungsort

-4 traumhafte Golfplätze

-Schönste Meeresstrände mit feinem weißem Sand

-Ideal für Menschen, die auch von zuhause arbeiten können

-Kulinarische Freuden zu günstigen Preisen

-Geringere Lebenskosten für den Ruhestand

Persönliche Renaissance vorbereiten

Alex Meierhofer, Inhaber von AM MEER WOHNEN meint dazu: So einen zweiten Wohnsitz aufs Alter hin aufzubauen ist eine smarte Idee. Ein Zweitwohnsitz ist ein perfekter Sperrgürtel gegen Covid-19. Er hat darüber hinaus auch schon vielen Menschen im Urlaub, Berufsleben und Ruhestand ein erfülltes und gesundes Leben am Meer ermöglicht. Meierhofer zu der von ihm empfohlenen Wohnung: So eine Penthouse-Wohnung an einer so guten Lage, in dieser Qualität und zu derart attraktivem Preis muss man weitherum suchen. Fliegen Sie zu uns nach Alicante und besichtigen Sie dieses einzigartige Angebot.

Das von Alex Meierhofer gegründete Pionierunternehmen AM MEER WOHNEN geht neue Wege bei der Vermittlung von Wohneigentum am Meer. Es nimmt als erstes Unternehmen in Spanien die Interessen des Käufers wahr und unterstützt diesen beim Kauf seiner Traum Immobilie in Spanien am Meer mit einem Rundum-sorglos-Paket, das Ärger, Geld und Zeit spart. Ob für Urlaub, Auszeit, Arbeit, Ruhestand, Überwinterung, Auswanderung oder für die Errichtung eines Wohnsitzes in Spanien am Meer. Das Unternehmen erfasst die Wünsche von Interessenten, sucht die passende Immobilie am Meer, sorgt für eine korrekte Kaufabwicklung, erbringt nach dem Kauf alle vom Kunden erwünschten Dienstleistungen vor Ort und stellt sicher, dass Kunden das Wohnen am Meer jederzeit in vollen Zügen genießen können. Das Unternehmen engagiert sich für neue Wohnformen im Alter, die ein würdiges, selbst bestimmtes und gesundes Leben am Meer, ohne Beeinträchtigung durch den “Winterblues”, ermöglichen.

