Airspan und siticom vereinbaren Partnerschaft zur Bereitstellung von 5G-Stand-Alone-Industrie 4. 0-Netzen in Deutschland

Initialisierungsprojekt für eine offene Radio-Access-Network (RAN)-Lösung für ein Forschungsinstitut in Bayern

Weiterstadt: 23. November 2020

siticom GmbH und Airspan Networks rollen gemeinsam in Deutschland eine 5G-Wireless-Infrastruktur zur Realisierung von vielfältigen Industrie 4. 0-Anwendungen in den vertikalen Marktsegmenten, wie bspw. der Fertigungsindustrie, der Automobilindustrie, dem Gesundheitswesen und der Landwirtschaft, aus. Verbesserte Verfügbarkeitsmerkmale, wie mobiles Breitband (eMBB), Massive Machine Type Communications (mMTC) und Ultra-Reliable Low Latency Communications (URLCC) bieten eine zukunftssichere Infrastruktur für Industrie-4.0-Lösung der nächsten Generation.

Die 5G-Mobil-Technologie wird immer interessanter für Unternehmen, seit die Bundesnetzagentur (BNetzA) die Vergabe von dedizierten 5G-Frequenznutzungsrechte an Industrien ermöglicht hat. Damit können Unternehmen selbstverwaltete, zuverlässige, sichere und hochgradig skalierbare private Netze zu realisieren.

5G-Non-Public-Netze (NPN) bieten neue Dimensionen hinsichtlich der Leistungsfähig-keit, der Reichweite, des präzisen Timings und der Synchronisation von industriellen Applikationen sowie für die Nachverfolgung und die Annäherung an das Ziel sowohl in Indoor- als auch in Outdoor-Bereichen.

Mit der 5G OpenRANGE-Lösung hat Airspan eine umfassende Ende-zu-Ende Virtualized Radio Access Network (vRAN) Lösung im NPN-Marktsegment etabliert. Umfassend bedeutet die Abdeckung von der Radio-Netzwerk-Hardware bis zur Cloud-nativen Software, die auf zentralen und verteilten Einheiten läuft. Die Airspan Lösung folgt für die virtuelle Infrastruktur den Richtlinien von Open Radio Access Networks (O-RAN) – und unterstützt dabei die neuesten 3rd Generation Partnership Project (3GPP) – Releases. Airspan ist ein führender Anbieter im O-RAN-Ökosystem und bietet ein komplettes eigenständiges 5G vRAN-Portfolio. Small und Smart Form Factor Funkgeräte und Cloud-native Software auf Containerbasis passen perfekt zu den vielfältigen Anwendungsfällen bei NPN, getrieben durch die Agilität hinsichtlich der Auf-/Abskalierung von Ressourcen und der schnellen Übernahme von Funktionen wie Network Slicing, 5G QoS oder Positionierung.

“Wir sind begeistert von der Zusammenarbeit mit einem so erfahrenen und innovativen Systemintegrator wie siticom und freuen uns durch diese Synergien einem renommierten Forschungsinstitut im deutschen Markt ein zukunftssicheres 5G-Referenznetz bereitstellen zu können,” erklärt Henrik Smith-Petersen, Chief Sales and Marketing Officer bei Airspan Networks.

“Wir haben uns für die offene RAN-Lösung von Airspan entschieden, weil sie robust, flexibel und leistungsstark ist”, sagt Christian Freund, Expert Director bei siticom. “Die Lösung 5G SA RAN-Lösung ist umfassend, virtualisiert, automatisiert, hat einen geringen Platzbedarf, eine hohe Performanz und passt somit perfekt zu den Netzwerkanforderungen auf dem Campus. Mit der OpenRANGE Softwarelösung von Airspan können wir auf die spezifischen Anforderungen von Campusnetzwerken reagieren, indem wir COTS Edge Computing Hardware, Kubernetes und VMWare bereitstellen und die unterschiedlichen Ansätze von Campusnetzkunden erfüllen. Eine Reihe von 5G-Funkgeräten für Indoor und Outdoor, die sich auf Campus-Netzwerke konzentrieren, runden das Portfolio ab”, so Freund weiter.

Über Airspan

Airspan ist ein mehrfach preisgekrönter 4G- und 5G-RAN-Anbieter mit Sitz in den USA, der vollständig virtualisierte Cloud-native offene Architekturen unterstützt und über fast eine Million Zellen verfügt, die in den modernsten Tier-1-Netzwerken und vertikalen Anwendungen weltweit eingesetzt werden. Mit einem umfangreichen Produktportfolio an kompakten Femto-, Pico-, Micro- und Macro-Basisstationen im Innen- und Außenbereich. Das perfekte Toolkit, um das volle Potenzial von Technologien wie mmWave, Sub 6GHz, Massive MIMO und offenen V-RAN-Architekturen auszuschöpfen. Sowie ein branchenführendes Portfolio für drahtlose Festnetzzugänge und Backhaul-Lösungen für PTP- und PTMP-Anwendungen mit Wi-Fi 6.

Airspan unterliegt nicht den Berichtspflichten des Securities Exchange Act von 1934 und legt dementsprechend keine Berichte, Jahresabschlüsse, Stimmrechtsvertreter, Informationsaussagen oder sonstige Informationen bei der Securities and Exchange Commission ein. Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Informationen zu zukunftsgerichteten Aussagen finden Sie unter www.airspan.com

Die siticom GmbH ist ein im Jahr 2010 gegründetes Innovations-Unternehmen mit dem Schwerpunkt der digitalen Transformation von Infrastruktur und Netzwerken der Zukunft.

Das Portfolio der siticom ist ausgerichtet auf die komplexen technologischen Herausforderungen der Zukunft. Unsere Lösungen und Leistungen erstrecken sich dabei von der technischen und strategischen Beratung bis hin zu Ingenieurleistungen für Planung und Realisierung von Netzinfrastrukturen in Kommunikationsnetzen und Unternehmensnetzen. Über ein hochinnovatives, flexibles Netzwerk von Systempartnern ist siticom in der Lage, kurzfristig und mit hoher Qualität Lösungen zu realisieren.

Die Kombination von Beratung, Design und Architektur gebündelt mit der Übernahme der System- und Implementierungsverantwortung sowie Testautomation zeichnet siticom als unabhängigen Systemintegrator aus.

