Adventskalender für die Blasmusik

24 Tage, 24 besondere Tagesgewinne – Blasmusik.Digital startet den Online-Adventskalender 2021

Erstmalig verzaubert Blasmusik.Digital alle Musikerinnen und Musiker ab dem 1. Dezember mit einem ganz besonderen Online-Adventskalender: In den 24 Türchen warten 24 tolle Tagespreise verschiedener Sponsoren im Gesamtwert von über 6.000,- EUR. Die Teilnahme ist einfach: Jeden Tag gilt es eine Rätselfrage der Sponsoren richtig zu lösen und schon kann man an der Verlosung für den jeweiligen Tagespreis kostenfrei teilnehmen.

Gerade in diesem besonderen Jahr versüßt Blasmusik.Digital allen Besucherinnen und Besuchern seiner Webseite das Warten aufs Weihnachtsfest mit einem besonderen Countdown: Die 24 Türchen des liebevoll gestalteten Online-Adventskalenders sind randvoll mit Überraschungen. Namhafte Sponsoren aus der Musikbranche wie z.B. Miyazawa, Yamaha, Schott Music, brawoo, Maxton, Marschpat und weitere mehr, haben den Adventskalender von Blasmusik.Digital mit tollen Preisen im Gesamtwert von über 6.000,- EUR befüllt. Sicherlich am meisten freuen wird sich die Gewinnerin oder der Gewinner des Hauptpreises, einer Miyazawa PB-203-REH Japan Handmade Querflöte im Wert von 3.999,- EUR. Welcher Preis in welchem Türchen versteckt ist, wird nicht verraten und so ist täglich neue Spannung geboten. Im Adventskalender von Blasmusik.Digital ist für jedes Musikerherz etwas dabei – mitmachen lohnt sich und dranbleiben umso mehr. Den Adventskalender von Blasmusik.Digital gibt es unter https://www.blasmusik.digital/adventskalender

Die Marke „Blasmusik.Digital“ steht für genial digitale Weiterbildung mit Live Webcast Online Seminaren im Bereich der Musik mit Blasinstrumenten. Über 10.500 Teilnehmer haben bereits an hochwertigen Fachseminaren zu vielfältigen Themen rund um Instrumente, Theorie, Methodik, Technik, bis hin zu Gesundheitsfragen teilgenommen. Das Programm ist bunt und jeden Monat erscheinen neue Seminar-Angebote, immer gestaltet aus den Wünschen der Teilnehmer, die nach jedem Seminar ausführlich Feedback und Ideen abgeben. Hinter der Plattform und der Ausgestaltung steht ein junges und motiviertes Team rund um Gründer Michael Schönstein aus Freiburg i.Br.. Dieser ist selbst Dirigent sinfonischer Blasorchester und Marketing-Spezialist in der Software-Branche. Alle Infos und das aktuelle Programm gibt es unter https://www.blasmusik.digital

Blasmusik.Digital

Michael Schönstein

Holzeckstrasse 10

79199 Kirchzarten

07661-6280861

07661-909803

info@blasmusik.digital

https://www.blasmusik.digital

PMC Active GmbH

Vedran Budimir-Bekan

Bretonischer Ring 10

85630 Grasbrunn

07661-6280861

presse@blasmusik.digital

https://www.blasmusik.digital/presse

