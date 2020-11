Auf Grund des großen Erfolges sind wir wieder im Herzen der Dolomiten unterwegs!

Verbring unvergessliche Tage mit uns inmitten der Traumwelt der Dolomiten!

Hallo lieber MG-Driver!

2021 geht es wieder weiter! Seit Jahrzehnten erfüllen wir erfolgreich Träume und organisieren spezielle Fahrten ohne Stoppuhr und ohne Streß durch die atemberaubenden Landschaften der Südtiroler Dolomiten.

Dazu laden wir Euch recht herzlich zu unserem nächsten Event “2021 MGs in the Dolomites” ein. Wie immer gilt die Einladung allen MG-Driver in ganz Europa und weltweit.

Die wichtigsten Infos vorweg:

Wo und Was:

2021 MGs in the Dolomites – Frühjahrsveranstaltung = vom 30. Mai – 2. Juni 2021

Unser Standort wird in Sottoguda (BL / Italienische Dolomiten) sein.

Anmeldeschluß = 09. Februar 2021

Leider ist es auch dieses Mal so, daß ich max. nur 20 Teams akzeptieren kann, daher ist keine Aufstockung oder Nachmeldung möglich!!! Daher gilt: wer früh bucht, hat den Platz!

Ich weiß, daß es eine lange Anreise bis nach Südtirol sein kann, aber seit versichert: es wird wieder eine unvergessliche und spannende Sternfahrt durch die Berge der Dolomiten.

Gute Gründe auch diesmal dabei zu sein:

? Persönliche Betreuung durch den Chef höchstpersönlich;

? einzigartige Strecken durch die Traumwelt der Dolomiten;

? Erlebnisse unterschliedlicher Art (Kunst, Museen, Kulinarik uvm)

? einzigartiges Programm EXTRA für DICH vorbereitet – Keine KOPIEN

? Geführte Sternfahrten-Genußfahrten

? Urlaub anders Erleben, Urlaub auf 4 Rädern

Anmeldung und alle weiteren Infos unter:

Webpage = www.mg-dolomites.info

Kontakt – email = mg.dolomites@gmail.com

Kontakt – Handy = +39 338 314 67 79

Bei jeder Veranstaltung wird jedem Teilnehmer eine vollständige Infomappe (Roadbook) ausgehändigt. Jede Genußreise ist ausführlich durchgeplant und es ist für jeden das Richtige dabei. Wir fahren genüßlich durch von uns ausgewählte Strecken der Dolomiten, ein unvergichliches, traumhaftes Panorama erwartet Euch. Lasst Euch von uns verzaubern!

Wir freuen uns sehr, wenn die Infos an Deine Mitglieder und / oder Freunde und Bekannte weitergereicht werden.

Sonnige Grüße aus Südtirol

Christian Bianco mit Team

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Classic Team South Tyrol – Dolomites

Herr Christian Dr. Bianco

Postfach 02

39018 Terlan

Italien

fon ..: +393383146779

web ..: http://www.mg-dolomites.info/

email : president@850spiderbertoneteam.de

“Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.”

