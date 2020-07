100 Jahre Buchinger Heilfasten: Startschuss für Neubau der Buchinger Klinik in Bad Pyrmont

München, 01.07.2020 - Die renommierte Yoga-Ausbildung von Sheyda Schreiber feiert in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen. In 2010 rief Leiterin Sheyda Schreiber FOUNDATIONS of YOGA als fundierte Yoga-Ausbildung ins Leben und hat seither zahlreiche Teilnehmer auf deren persönlichem Weg ausgebildet, begleitet und beraten. Seit Mai 2020 bietet sie FOUNDATIONS of YOGA ganz neu als modulares System an, bei dem die Teilnehmer individuell und übersichtlich...