ZZERO.DIGITAL GRÜNDER- UND UNTERNEHMERCONVENTION

-ENGIE Deutschland wächst in Nordrhein-Westfalen und eröffnet im Raum Aachen den achten NRW-Standort -Künftig berät ein erfahrenes Expertenteam mehr als 300 Kunden aus Industrie und Forschung in allen Fragen rund um die gebäudetechnische Ausstattung Köln/Aachen, 9. Juli 2020 - Die ENGIE Deutschland GmbH hat einen neuen Standort in Aachen eröffnet. Damit baut der deutschlandweit führende Spezialist für Technik, Energie und Service sein Vertriebsnetz in Nordrhein-Westfalen...