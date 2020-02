Zwiesel im Bayerischen Wald: Klassik-Event im Festzelt

Einzigartiger Event mit der Südböhmischen Kammerphilharmonie Budweis

Zwiesel. Die rund 40 Musiker starke Südböhmische Kammerphilharmonie Budweis wird am 10. Juli 2020 ein Konzert im großen Festzelt des Zwieseler Grenzlandfestes geben – das hat es nicht nur im Bayerischen Wald noch nie gegeben: Rund 1500 Besucher aus nah und fern werden zu diesem spektakulären und einmaligen Kulturevent in Zwiesel erwartet.

Die Idee zu dieser außergewöhnlichen Veranstaltung ist im Rahmen der Kooperation der Stadt Zwiesel mit der Region Südböhmen entstanden. Der Zwieseler Kulturmanager Sebastian Lesnák hat den Deal eingefädelt: “Die Südböhmische Kammerphilharmonie Budweis ist bekannt dafür, an außergewöhnlichen Plätzen auf der ganzen Welt zu spielen und wir waren auf der Suche nach einem besonderen Event, der einen Tag vor dem offiziellen Start des Zwieseler Grenzlandfestes stattfinden sollte. Damit war die Idee geboren.”

Das Zwieseler Grenzlandfest gehört zu den traditionsreichsten Volksfesten des Bayerischen Waldes und darüber hinaus. Es lockt jedes Jahr tausende Besucher aus der Region und weit darüber hinaus in die Glasstadt. Das Grenzlandfest dauert insgesamt neun Tage. Viel Zeit um ausgiebig zu feiern. Höhepunkte des traditionellen Volksfestes waren bisher das bayerisch-böhmische Oldtimertreffen und das einzigartige Brauereiwagen-Geschicklichkeitsfahren, die im jährlichen Wechsel ausgetragen werden. 2020 sind wieder die Brauereiwagen dran, ein Event, den es deutschlandweit so kein zweites Mal gibt. Nachdem der Festausschuss dem Vorhaben, die Südböhmische Kammerphilharmonie Budweis am Tag vor dem offiziellen Festbeginn auftreten zu lassen, zugestimmt hat, kann es jetzt in die konkrete Planung gehen. “Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist dieses außergewöhnliche Musikerlebnis in Zwiesel möglich zu machen”, sagt Bürgermeister Franz Xaver Steininger und ergänzt: “Das ist wahrlich ein Kultur-Schock im positivsten Sinne. Wo sonst “Cordula Grün” aus den Boxen wummert, erklingen an diesem einen fantastischen Abend wohlbekannte klassische Klänge.”

Mit der Südböhmische Kammerphilharmonie Budweis (Jihočeská komorní filharmonie Česke Budjovice – JKF), deren Gründung auf das Jahr 1981 zurückgeht, hat sich Zwiesel dabei eine ganz besondere Gruppe eingeladen: Die JKF hat 37 Mitglieder und ist die einzige professionelle Philharmonie im südböhmischen Raum. Das Repertoire des Orchesters geht von der Interpretation der Zeit des Klassizismus aus. Die Dramaturgie der Konzertsaisons ist jedoch bunt und beinhaltet Musik vom Barock bis zur Gegenwart. In Ausnahmefällen fügt die Philharmonie in ihre Konzertpläne auch große symphonische und vokalinstrumentale Werke ein.

Die Südböhmische Kammerphilharmonie spielt sowohl auf heimischen Podien, wie auch im Ausland (München, Wien, Salzburg, Zürich, Bern) und nimmt an internationalen Musikfestivals teil (Prager Frühling, Emmy Destinn Musikfestspiele, IMF Český Krumlov, Janáček Festival – Janáčkv máj, Festivals in Frankreich, Deutschland, Österreich und Spanien). Die ausländische Kritik schätzt insbesondere den vollen und farbigen Klang des Orchesters, sein Einfühlungsvermögen und seine Gestaltungsfähigkeit. Die JKF arbeitet mit dem Tschechischen Fernsehen und dem Rundfunk zusammen. Der gegenwärtige Chefdirigent der Südböhmischen Kammerphilharmonie Budweis ist Jan Talich.

Übrigens: Die Veranstaltung richtet sich nicht nur an eingefleischte Klassikfans. Jedermann und Jedefrau, Familien, Jung und Alt, alle sind eingeladen, sich von der Südböhmischen Kammerphilharmonie verzaubern zu lassen.

Alle weiteren Informationen zu diesem noch nie da gewesenen Event finden Sie im Internet unter www.zwiesel.de .

Die Glasstadt Zwiesel – Eine der zwei Top-Urlaubsorte im Bayerischen Wald – liegt im weiten Flußtal des Regen, direkt am Nationalpark Bayerischer Wald, dem ältesten Nationalpark Deutschlands. Zwiesel ist die bekannteste Glasstadt im Bayerischen Wald und für das jahrhundertealte Kunsthandwerk europaweit renommiert. Heute arbeiten rund 800 Personen in Glasbetrieben und Hütten wie den international agierenden Glashütten Zwiesel Kristallglas AG und der Kristallglasmanufaktur Theresienthal oder in individuellen Werkstätten und zahlreichen Künstlerateliers. Im Winter machte sich Zwiesel als Austragungsort der Ski-Weltcup-Rennen der Damen am nahen Berg Arber einen Namen. In den Sommermonaten steht Zwiesel für einen umweltbewussten Ferienort für Wanderer und Naturfans.

