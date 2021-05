Zweimal Gold und Silber beim Deutschen Traumhauspreis

Beim Deutschen Traumhauspreis 2021 haben zwei Hausentwürfe von Fertighaus WEISS die Gold-Auszeichnung erhalten. Leser und User wählten das Kundenhaus Seiler und das Musterhaus Balance auf den jeweils ersten Platz in den Kategorien „Bungalow“ bzw. „Plus-Energiehaus“. Das Musterhaus Balance des schwäbischen Fertighaus-Herstellers erhielt außerdem Silber in der Kategorie „Smart Home“. Mit dem Kundenhaus Groß wurde in der Kategorie „Familienhaus“ ein weiteres Haus von Fertighaus WEISS mit Silber geehrt. Der Deutsche Traumhauspreis 2021 wird von den Zeitschriften Wohnglück und BELLEVUE ausgelobt und steht unter der Schirmherrschaft des Bundesverbands Deutscher Fertigbau.

„Wir freuen uns, dass unsere Häuser von den Teilnehmern des Traumhauspreises so gut angenommen wurden“, so Christel Noller, Geschäftsführerin von Fertighaus WEISS, „Die Auszeichnungen bestätigen uns einmal mehr darin, unseren Ansatz der individuell geplanten Fertighaus-Architektur fortzuführen.“

Folgende WEISS-Häuser wurden mit dem Deutschen Traumhauspreis in Gold ausgezeichnet:

Musterhaus Balance (Kategorie „Plus-Energiehaus“): Das Musterhaus Balance von Fertighaus WEISS wurde mit einem nachhaltigen Anspruch geplant und begleitet Baufamilien ihr ganzes Leben lang. Es verbindet die ökologische und zertifiziert wohngesündere Holzfertigbauweise von Fertighaus WEISS mit innovativen, lokalen Baumaterialien und zukunftsweisender Haustechnik. Das Einfamilienhaus im Bauzentrum Poing nahe München bietet auf 1,5 Geschossen rund 181 Quadratmeter nutzbare Bodenfläche. Ausführliche Informationen sind unter https://fertighaus-weiss.de/bilder/poing_bei_muenchen/ verfügbar.

Kundenhaus Seiler (Kategorie „Bungalows“): Der moderne Landhaus-Bungalow kombiniert den Komfort eines Bungalows mit einer besonderen Optik und den Vorteilen eines Satteldachs. Architektonische Besonderheiten sind der auskragende Dachüberstand, der als Terrassenüberdachung dient, sowie der Ausbau des Dachs als Decke. Der individuelle, ebenerdige Entwurf für eine vierköpfige Familie verfügt über 172 Quadratmeter nutzbare Bodenfläche. Weitere Ansichten sind unter https://fertighaus-weiss.de/bilder/haus_seiler/ verfügbar.

Folgende WEISS-Häuser erhielten eine den Deutschen Traumhauspreis in Silber:

Musterhaus Balance (Kategorie „Jurypreis Smart Home“): Ausführliche Informationen sind unter https://fertighaus-weiss.de/bilder/poing_bei_muenchen/ verfügbar.

Kundenhaus Groß (Kategorie „Familienhaus“): Ausführliche Informationen sind unter https://fertighaus-weiss.de/bilder/haus_groß/ verfügbar.

Über Fertighaus WEISS

Aus der Liebe zum Holzbau entstand 1881 aus dem kleinen Zimmereibetrieb von Josef Weiss eine Familientradition in Oberrot, die sich 140 Jahre später als eines der leistungsfähigsten Fertighausunternehmen präsentiert. Mit mehr als 6.250 zufriedenen Kunden und jährlich rund 245 gebauten Architektenhäusern ist die Fertighaus WEISS GmbH als zuverlässiger Partner in Sachen Hausbau und Energieeffizienz bekannt und geschätzt. Grundlage des nachhaltigen Erfolgs des inhabergeführten Familienunternehmens in 4. und 5. Generation in Süddeutschland ist die einzigartige Fertigungstiefe. Auf einer Produktionsfläche von mehr als 45.000 m² entstehen energieeffiziente Häuser von WEISS – individuell geplant, professionell und güteüberwacht im Werk in Oberrot gefertigt und handwerklich perfekt auf- und ausgebaut.

Firmenkontakt

Fertighaus WEISS GmbH

Michaela Noller

Sturzbergstraße 40-42

74420 Oberrot-Scheuerhalden

+49 (0) 79 77 97 77- 445

+49 (0) 79 77 97 77-25

michaela.noller@fertighaus-weiss.de

https://fertighaus-weiss.de

Pressekontakt

Fertighaus WEISS GmbH

Marina Horlacher

Sturzbergstraße 40-42

74420 Oberrot-Scheuerhalden

+49 (0) 79 77 97 77-75

+49 (0) 79 77 97 77-8865

marina.horlacher@fertighaus-weiss.de

https://fertighaus-weiss.de/

Bildquelle: @Fertighaus WEISS