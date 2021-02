Zwei Awards in Folge: Controlware erhält Auszeichnungen von Check Point zum “German Top Partner of the Year 2020” und “Largest Contribution of the Yea

Dietzenbach, 23. Februar 2021 – Controlware wurde von Check Point Software Technologies, einem der weltweit führenden Anbieter von Cyber-Sicherheitslösungen, mit den Awards “German Top Partner of the Year 2020” und “Largest Contribution of the Year EMEA” ausgezeichnet.

Bereits im Dezember 2020 verlieh Check Point dem deutschen Systemintegrator und Managed Service Provider Controlware den Award “German Top Partner of the Year 2020”. Während des EMEA Sales Kick-off von Check Point am 2. Februar 2021 hat Controlware nun die zweite Auszeichnung “Largest Contribution of the Year EMEA” erhalten. Dabei handelt es sich um den wichtigsten Award, den Check Point im Wirtschaftsraum Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) vergibt. “Wir schätzen Controlware als einen Partner, mit dem wir seit vielen Jahren sehr erfolgreich zusammenarbeiten und der unsere Kunden durch höchstes technisches Know-how überzeugt. Die große Anzahl technisch anspruchsvoller Projekte bestätigt dies”, sagt Bernd Sebode, Head of Channel Germany bei Check Point.

Mario Emig, Head of Information Security Business Development bei Controlware, nahm den Preis bei der virtuellen Verleihung entgegen: “Wir freuen uns sehr über beide Auszeichnungen – und werden auch künftig konsequent in die Ausbildung unserer Experten investieren, um unsere Kunden auch weiterhin optimal zu beraten und zukunftsfähige Lösungen zu realisieren. Das ist ein Zeichen von Wertschätzung für die intensive Arbeit mit unseren Kunden und bestätigt uns in der engen Partnerschaft mit Check Point.”

Die beiden Unternehmen Controlware und Check Point blicken auf eine lange Zusammenarbeit zurück: Seit 1997 wurde die Partnerschaft stetig ausgebaut – zum Nutzen beider Seiten, wie die zwei Auszeichnungen deutlich machen.

Über Controlware GmbH

Die Controlware GmbH, Dietzenbach, ist einer der führenden unabhängigen Systemintegratoren und Managed Service Provider in Deutschland. Das 1980 gegründete Unternehmen entwickelt, implementiert und betreibt anspruchsvolle IT-Lösungen für die Data Center-, Enterprise- und Campus-Umgebungen seiner Kunden. Das Portfolio erstreckt sich von der Beratung und Planung über Installation und Wartung bis hin zu Management, Überwachung und Betrieb von Kundeninfrastrukturen durch das firmeneigene ISO 27001-zertifizierte Customer Service Center. Zentrale Geschäftsfelder der Controlware sind die Bereiche Network Solutions, Collaboration, Information Security, Application Delivery, Data Center & Cloud sowie IT-Management. Controlware arbeitet eng mit national und international führenden Herstellern zusammen und verfügt bei den meisten dieser Partner über den höchsten Zertifizierungsgrad. Das rund 840 Mitarbeiter starke Unternehmen unterhält ein flächendeckendes Vertriebs- und Servicenetz mit 16 Standorten in DACH. Im Bereich der Nachwuchsförderung kooperiert Controlware mit renommierten deutschen Hochschulen und betreut durchgehend um die 50 Auszubildende und Studenten. Zu den Unternehmen der Controlware Gruppe zählen die Controlware GmbH, die ExperTeach GmbH, die Networkers AG und die productware GmbH.

