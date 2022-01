Zuverlässigkeit trifft auf Kompetenz: online Übersetzungsservice Wiegelmann

Die Übersetzung wichtiger Dokumente erfordert Präzision. Fast 40 Jahre Erfahrung machen Thomas Wiegelmann zum optimalen Ansprechpartner für Übersetzungen von und in die englische Sprache.

Urkunden, Zeugnisse, Gerichtsurteile: Wenn Fachübersetzungen vor Gerichten und Behörden Bestand haben sollen, ist Genauigkeit gefragt. Hier können bereits Nuancen einen erheblichen Unterschied machen. Gleichzeitig gilt: Eine Übersetzung besteht nicht aus der Aneinanderreihung von Wörtern und Sätzen. Es ist wichtig, entscheidende Zusammenhänge zu verstehen und korrekt wiederzugeben. Der Fachübersetzer Thomas Wiegelmann aus Düsseldorf hat sich auf die Bereiche Recht, Wirtschaft und Urkunden spezialisiert. Hier besticht er durch Gründlichkeit und höchste Expertise. Deshalb wurde er vom Oberlandesgericht Düsseldorf ermächtigt, die Vollständigkeit und Richtigkeit von Übersetzungen aus der englischen Sprache in die deutsche Sprache sowie aus der deutschen Sprache in die englische Sprache zu bescheinigen.So erhalten seine zahlreichen Kunden sämtliche Leistungen aus einer Hand.Jederzeit zu Ihrer ÜbersetzungFür kurzfristige und eilige Angelegenheiten bietet das Übersetzungsbüro eine unkomplizierte Lösung: den Schnellservice. Hierbei werden die zu übersetzenden Dokumente über das Online-Formular direkt an das Übersetzungsbüro in Düsseldorf übersandt. So erstellt der Übersetzer umgehend ein Angebot und setzt sich mitIhnen in Verbindung. Hierdurch können wichtige Fristen jederzeit eingehalten werden.

