Zum Weltkrokettentag: Rosenstein & Söhne Tisch-Fritteuse

Ideal für die kleine Küche, auch bei Besuch

– Leckerer Genuss direkt am Tisch

– Frittieren oder Fondue zaubern

Ob man schnell köstliche Beilagen oder eine kleine Portion knuspriger Pommes frites, Kroketten, Frikandellen, leckere Frühlingsrollen, saftige Chicken Nuggets oder andere schmackhafter Speisen zubereiten möchte: Mit der 2in1-Fritteuse von Rosenstein & Söhne gelingt das im Handumdrehen und ohne großen Aufwand.

Wenn man seinen Besuch mit einem Fleisch-Fondue überraschen möchte, lässt sich die Fritteuse mit Hilfe des Spritzschutzrings blitzschnell in ein superpraktisches elektrisches Fondue-Gerät umrüsten. 6 farblich markierte Fondue-Gabeln sind auch dabei, so dass man gleich loslegen kann.

Mit den kompakten Maßen passt die clevere Fritteuse in jede Küche und eignet sich hervorragend für kleinere Haushalte. Dank stufenlosem Temperatur-Regler erzielt man stets optimale Ergebnisse bei geringem Ölbedarf. Das spart Zeit, Aufwand und Fett.

Der antihaftbeschichtete Innenbehälter lässt sich schnell und einfach reinigen. Durch den austauschbaren Fettdunst-Filter im Deckel bleibt die Küche zudem vor unangenehmen Gerüchen bewahrt.

– Kompakte 2in1-Fritteuse mit Fondue-Set für 6 Personen

– Leistung: 840 Watt

– Frittieren mit vollem Aroma

– Für Öl und Fett geeignet

– Stufenlos regelbares Thermostat (80 – 190 °C), Garzeit-Piktogramme für verschiedenes Frittiergut

– Ideal für Kartoffelprodukte, Backwaren, Fleisch, Fisch, diverse Gemüsearten

– Als elektrisches Fonduegerät für Fleischfondue nutzbar

– Aufsetzbarer Fondue-Spritzschutzring mit Gabelhalter

– 6 Fondue-Gabeln

– Antihaftbeschichteter Innenbehälter

– Engmaschiger Frittierkorb mit abnehmbarem Griff

– Deckel mit austauschbarem Geruchs-/Fettdunstfilter

– Display mit 2 Kontrollleuchten

– Max. Ölfüllmenge: ca. 0,9 Liter, Markierungen für Minimum/Maximum

– Wärmeisoliertes Cool-Touch-Gehäuse

– Einfache Reinigung

– Anti-Rutsch-Füße

– Stromversorgung: 230 Volt, Anschlusskabel: 80 cm

– Außenmaße: Höhe ca. 20 cm, Ø ca. 19 cm

– Gewicht: 885 g

– Farbe: schwarz

– 2in1-Fritteuse inklusive Frittierkorb, Spritzschutzring, 6 Fondue-Gabeln und deutscher Anleitung

Preis: 26,95 EUR

Bestell-Nr. NC-3834-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NC3834-3002.shtml

