Zum 4. mal der beliebteste Granatapfelsaft bei Amazon!

Granar Granatapfel Direktsaft ist seit 2015 der beliebteste Granatapfelsaft bei Amazon

Die Wahl ist entschieden: Der Granar 6 x 1 Liter Granatapfel Direktsaft aus Granatapfelkernen (naturtrüb) ist der klare Gewinner. Zum vierten Mal in Folge wurde das Getränk zum Top-Seller auf Amazon gekürt.

Granar presst seinen Granatapfelsaft aus 4 Kilogramm Granatäpfeln pro Liter. Somit besteht der naturtrübe Saft aus 100 % Granatapfelsaft. Das ist gegenüber anderen Herstellern ein klarer Wettbewerbsvorteil. In diesem Gewinnerprodukt wird lediglich der Saft aus den Fruchtkernen gepresst und ungefiltert, sprich naturtrüb abgefüllt. Die Schale des Granatapfels kommt überhaupt nicht vor, denn diese verleiht dem Saft oft eine bittere Note, den viele Menschen nicht mögen. Das macht den einzigartigen Geschmack des Direktsaftes von Granar aus: 100 % Frucht.

Granar Granatapfelsaft: Frei von Zusätzen

Das ausgezeichnete Produkt ist frei von künstlichem Zuckerzusatz und weist keine Aromen auf. Jegliche Zusatzstoffe fehlen. Granar Granatapfelsaft ist ein reines Naturprodukt.

Auf den Geschmack gekommen? 10 % Gutschein auf www.granar.de. Jetzt Granatapfelsaft kaufen (Link zum Rabattcode).

Hochwertiger Granatapfelsaft: Analysen belegen Status

Analysen haben ergeben, dass der Granatapfelsaft bis zu 6200 mg/Liter antioxidative Polyphenole enthält. Der prämierte Granatapfelsaft wird jedes Jahr untersucht und unterliegt höchsten Qualitätsstandards. Untersucht wird der Polyphenolgehalt des Saftes. Prüfberichte können beim Hersteller auf Anfrage eingesehen werden.

Seit 2015 ist der Granar Granatapfel Direktsaft ungeschlagen und die erste Wahl bei Amazon-Kunden.

Premium Granatapfelsaft im Überblick:

-100 % direkt gepresster Granatapfelsaft

-rein aus roten Fruchtkernen

-keine Schale oder Membran verwendet

-frei von Zucker

-frei von Konservierungsstoffen

Granar Selection ist die einzige deutsche Marke, die ihren Saft auf diese Weise herstellt. Die roten Kerne des Granatapfels werden vor dem Pressen aus der Frucht “geklopft”. Das Verfahren ist aufwändiger, aber rentiert sich. Nur diese Erzeugnisse werden vom Hersteller weiterverarbeitet. Der fruchtige Geschmack des Premiumsaftes ist einzigartig – ganz ohne das Bittere der Schale. Nicht nur Granatapfel-Liebhaber, sondern auch Skeptiker werden von dem Geschmack überzeugt sein.

Früchte stammen aus sonnigem Gebiet

Die Früchte wachsen an der türkischen Küste in Antalya, einem sehr sonnigen Gebiet. An über 300 Tagen im Jahr scheint hier die Sonne – und das schmeckt man auch. Das warme, feuchte Klima lässt einen extrem fruchtigen Geschmack entstehen.

Jetzt den beliebtesten Granatapfelsaft bei uns kaufen und 10 % Rabatt sichern.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Granar GmBH

Herr Cetin Ünsal

Wuppertaler Str. 80

45549 Sprockhövel

Deutschland

fon ..: 02324 – 916 13 13

web ..: http://www.granar.de

email : marketing@granar.de

GRANAR ist ein Multi-Channel-Handelsunternehmen und wurde im Jahre 2012 gegründet. Vom Stammsitz Sprockhövel werden Bio-Direktsäfte und Gourmet-Feinkost über den eigenen Onlineshop und über internationale Marktplätze europaweit vertrieben. Mittlerweile gehört GRANAR zu den Marktführern bei hochwertigen Granatapfel Direktsäften. Der Bestseller ist der Granatapfelsaft aus reiner Fruchtkernpressung!

Bio-Direktsäfte, edle Trockenfrüchte und Feinkost in Gourmet-Qualität runden das Angebot ab.

Alle Hersteller und Lieferanten sind dem Firmeninhaber persönlich bekannt, jede Produktionsstätte wurde vor der Zusammenarbeit vor Ort in der Türkei begutachtet.

Auch mit unseren Lieferanten in Deutschland und Österreich führen wir regelmäßig Gespräche, um die Qualität der Produkte und die Zusammenarbeit auf dem höchsten Niveau zu halten. Hierbei sind zu erwähnen “SABEX” in Wien, “Cristal” in Duisburg oder “Obsthof Stockinger” in der Pfalz.

Wir finden, dass die Qualität und Herkunft der Produkte, ebenso wie Menschlichkeit und gute Zusammenarbeit eine große Rolle für GRANAR spielen. Aktuell weitet GRANAR seinen bisher reinen Online-Vertrieb auf Handel und Gastronomie aus.

Pressekontakt:

Granar GmBH

Herr Cetin Ünsal

Wuppertaler Str. 80

45549 Sprockhövel

fon ..: 02324 – 916 13 13

web ..: http://www.granar.de

email : marketing@granar.de