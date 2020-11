Zukunftsweisende digitale Messdienstleistung

Digitalisierung hält gerade durch Corona Einzug in unser tägliches Leben

Die Digitalisierung hat Einzug in unser tägliches Leben gehalten und zieht sich durch alle Bereiche unserer Gesellschaft. Gerade wegen der Corona-Krise hat dieser Prozess im ersten Halbjahr 2020 noch mehr an Geschwindigkeit zugelegt. Unternehmen müssen sich dieser Entwicklung stellen, um für die Zukunft gerüstet zu sein.

Messdienstleistungen sind ein Teil dieses Digitalisierungsprozesses. Diejenigen, die den Schritt in die Digitalisierung schon vor dem COVID-19-Lockdown vorgenommen hatten, waren unabhängig und in der Lage, die Abrechnungen ihrer Immobilie ohne Einschränkungen vorzunehmen. Sie mussten keine Wohnung betreten oder den Mieter bitten, das Ablesen der Verbrauchsdaten vorzunehmen.

Die digitale Messdienstleistung von Qivalo GmbH löst den traditionellen Weg der Datenerhebung und Abrechnung vollständig ab. Heizkostenverteiler, Wasserzähler, Wärmemengenzähler, Stromzähler, Gaszähler, Rauchwarnmelder und weitere Geräte ermitteln die Verbräuche, Werte und Zustände in der Immobilie. Ein sogenanntes Smart Meter Gateway bündelt alle Daten der Hauptzähler (Strom, Gas, Wasser, Fernwärme und Öltank) mit den Daten der Wohnungs- und Unterzähler (Wärme, Wasser, Strom) und integriert weitere Sensoren wie die des Rauchwarnmelders. Die Daten werden digital per Funk abgelesen und an das Qivalo Cockpit weitergeleitet. Die Messwerte können dann online abgerufen und als Excel-Datei oder vollautomatisiert im eigenen ERP-System abgerufen und weiterverarbeitet werden. Durch die Automatisierung von Prozessen werden die Kosten reduziert, die Fehlerquellen minimiert und die Arbeitsabläufe optimiert. Die Immobilie muss nicht mehr betreten werden, die Daten stehen jederzeit zur Weiterverarbeitung zur Verfügung.

Qivalo GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Mannheim. Es wurde 2017 von der bundesweit tätigen Immobiliengruppe Rhein-Neckar und dem Energieunternehmen MVV Energie AG gegründet. Das Unternehmen bietet Messlösungen für die Immobilienwirtschaft.

Nähere Infos sind unter www.qivalo.de erhältlich.

Firmenkontakt

Qivalo GmbH

Tamara Wadin

Q7 18

68161 Mannheim

0621 3006601

tamara.wadin@qivalo.com

http://www.qivalo.de

Pressekontakt

Marcom360

Edgar Huber

Hardtweg 29/2

75335 Dobel

07083 933745

edgar.huber@marcom360.de

http://marcom360.de

Bildquelle: Qivalo GmbH