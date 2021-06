Zukunftsfähiges Design von der 7i7 Medienagentur

Die 7i7 Medienagentur steht seit 2017 für erstklassige Design-Dienstleistungen und professionellen Service.

Das 2017 von Vincent Jureczek gegründete Unternehmen bietet kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen zukunftsfähige Corporate Designs. Da sich immer mehr Kunden nach einem neuen Look umsehen, hat 7i7 sich inzwischen auf Logos spezialisiert.

Unternehmen nachhaltig verbessern und zeitgemäß platzieren mit 7i7

Nichts stärkt den Wiedererkennungswert einer Marke so sehr wie ein gelungenes Corporate Design. Deswegen arbeitet die 7i7 Medienagentur mit innovativen Methoden aus dem Grafikdesign. Der Vorteil: Skizzen, Vorlagen, aber auch fertige Resultate lassen sich heutzutage in Sekundenschnelle weiterleiten und ohne Papierkram besprechen.

7i7 versteht sich als Markenbotschafter für alle Firmen, die individuell auftreten und im Gedächtnis bleiben möchten. Das Team der Media-Agentur setzt auf gemeinsames Gestalten sowie Designen und geht stets auf die individuellen Wünsche seiner Kunden ein.

Die Designer der Generation Y blicken auf Projekte mit über 1.000 Logos in 17 Ländern zurück und verstehen es, sich in eine moderne Zielgruppe und ihre Ansprüche hineinzuversetzen.

Teilnehmer im digitalen Markt zu sein, bedeutet auch, offen für Veränderungen zu bleiben. Denn nur mit echten Innovationen können Unternehmen heutzutage im steten digitalen Wandel bestehen. Über Logos hinaus bietet die Media-Agentur um Vincent Jureczek und sein Team aber auch andere Grafikdienstleistungen wie Visitenkarten, Briefpapier, Flyer & Plakate sowie Image-Broschüren an.

Umweltbewusstes und nachhaltiges Arbeiten im Team

Trotz der Liebe zur Welt der digitalen Möglichkeiten, kommt die Umwelt nicht zu kurz: Für jedes erstellte Logo pflanzt 7i7 einen Baum im Unternehmenswald. Auch für die wichtige Frage, was gutes Arbeiten im Team eigentlich bedeutet, hat 7i7 eine Antwort parat. Die Media-Agentur aus Bad Segeberg setzt auf nachhaltige Arbeitsstrukturen, einen bewussten Umgang mit unseren Ressourcen und achtet auf ihren ökologischen Fußabdruck.

Wie jedes moderne Unternehmen möchte auch 7i7 effizient und produktiv arbeiten. Schließlich sind mit einer zielorientierten Herangehensweise optimale Ergebnisse möglich. Damit dieser Prozess aber auch nachhaltig abläuft, finden sämtliche Vorgänge digital statt, wird auf Plastik verzichtet und mit Ökostrom gearbeitet. Außerdem legt 7i7 Wert auf niedrige Emissionen und bevorzugt stets Produkte, die diesem Anspruch gerecht werden.

Die 7i7 Medienagentur ist ein führendes Unternehmen in dem Bereich Grafikdesign mit dem Schwerpunkt auf Logo Designs.

