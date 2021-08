„Zu Vino sag ich nie no – die neue Single von Dennis Ebbe

Musik und Vino gehören zusammen

Nach seiner erfolgreichen Debüt-Single „Musik verbindet“ bei Jelfi Records schenkt Dennis Ebbe dem deutschen Schlager erneut reinen Wein ein – und zwar im positivstem Sinn. Der Sänger, Moderator, Redakteur und Veranstalter präsentiert mit seiner neuen Single „Zu Vino sag ich nie no“ die Hymne zum geselligen Beisammensein. Mit Unterstützung des Jelfi-Teams um Jenny van Bree und Wolfgang Nadrag sowie Echo-Preisträger Axel Breitung (u.a. DJ Bobo, Rednex,Matthias Reim) hat sich der selbsternannte „Tausendsassa des deutschen Schlagers“ erstmals als Songwriter verdient gemacht und seine Vino-Idee in die Tat umgesetzt. Herausgekommen ist ein Song, der über den Weingenuss hinaus bei den Fans für Glücksgefühle sorgen soll.

Der Sänger bleibt seinem augenzwinkernden und von Grund auf lebensbejahenden Stil treu, indem er sein ohrwurmverdächtiges „Zu einem Vino, da sag ich nie no. ZuWein, ja da sage ich nicht nei-ei- ein“ schmettert. Die Botschaft hinter diesem Viral-Hit-Anwärter erklärt er wie folgt: „Für mich persönlich steht der Wein für wertvolle Lebenszeit, schöne Stunden zu Zweit oder in Gruppen sowie für Harmonie pur. Diese einzigartige Geselligkeit soll mit Hilfe meines Songs transportiert werden. Als Schlager-Fan habe ich von Udo Jürgens lernen dürfen, dass – in seinem Fall griechischer – Wein so wie das Blut der Erde ist.“

Laut Ebbecke, wie der Künstler mit bürgerlichem Namen heißt, müssen ja nicht zwingend die von Roland Kaiser besungenen sieben Fässer Wein geleert werden. „Um das Leben mal Leben sein zu lassen reicht auch ein Gläschen Vino. Zudem steht der Wein für all das, was uns glücklich macht: von dem Lieblingsdrink über ein gemeinsames Essen bis hin zu einem traumhaften Urlaub. Insbesondere in allgemein schwierigen Zeiten ist es für mich als Entertainer wichtig, den Menschen ein kleines Lächeln ins Gesicht zu zaubern“, fügt er hinzu. Musik verbindet. Vino verbindet.Schenk noch einen ein …

Gute Weine, Geselligkeit und Glücksgefühle

www.facebook.com/dennisebbe

© Text: Pressworx Mediagruppe

Label und Labelcode: Jelfi Records, LC 89488

Songwriter (Text und Musik):

Dennis Ebbecke, Axel Breitung, Jenny van Bree, Wolfgang Nadrad

Produzenten: Jenny van Bree, Wolfgang Nadrag

Quelle für Bildmaterial und Pressetext: Pressworx Mediagruppe/Dennis Ebbecke

