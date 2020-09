ZO.RRO LAB#2 – Zur Zukunft einer CO2-freien Energieversorgung am Beispiel Thüringens – Industrieseitige Lösungen

Location: Messe Erfurt, Carl-Zeiss-Saal

Street: Gothaer Str. 34

City: 99094 – Erfurt (Germany)

Start: 22.09.2020 09:00 Uhr

End: 22.09.2020 13:00 Uhr

Entry: free

get ticket



Innovation und Dialog werden wieder groß geschrieben in der zweiten Fachveranstaltung des ZO.RRO-Projektes “Zur Zukunft einer CO2-freien Energieversorgung am Beispiel Thüringens – Industrieseitige Lösungen.” Das ZO.RRO LAB#2 findet am 22. September 2020 von 09:00 bis 13:00 Uhr vor Ort in Erfurt sowie virtuell statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Programm und Anmeldung unter: www.zorro.energy

ZO.RRO zeigt Zukunft.

Wir möchten mit Ihnen unsere aktuellen Zwischenergebnisse und Entwicklungskonzepte diskutieren. Das Forschungsprojekt ZO.RRO- Zero Carbon Cross Energy System erforscht praxisnah am Beispiel Thüringen, wie die zukünftige Energieversorgung CO2-frei gestaltet werden und das Energiesystem mit neuen, insbesondere industrieseitigen Lösungen optimiert werden kann. Welche Möglichkeiten haben Unternehmen auf die sich wandelnden Bedingungen der Energieversorgung zu reagieren? Wir freuen uns auf die impulsreiche Keynote von Dr.-Ing. Serafin von Roon, Geschäftsführer der FFE – Forschungsgesellschaft für Energiewirtschaft mbH zu Industriellen Flexibilisierungsoptionen und den Austausch mit Ihnen.

Als Kompetenznetzwerk der Erneuerbaren Energien, Energiespeicherung, Energieeffizienz und Sektorenkopplung vertritt das Thüringer Erneuerbare Energien Netzwerk (ThEEN) e.V. über seine Mitgliedsverbände Arbeitsgemeinschaft Thüringer Wasserkraftwerke, Bundesverband WindEnergie-Landesverband Thüringen, Fachverband Biogas-Regionalbüro Ost, SolarInput) sowie zahlreiche Einzelmitglieder, Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Kommunen und Institutionen mehr als 300 Unternehmen und vereint die Thüringer Leistungsträger aller regenerativen Energieformen.

Firmenkontakt

Thüringer Erneuerbare Energien Netzwerk e.V.

Ursula Del Barba

Mainzerhofstraße 10

99084 Erfurt

036166382280

036166382289

ursula.delbarba@theen-ev.de

https://www.theen-ev.de/de/

