Zierath erstmalig als B2B-Lieferant auf der ZEV-Messe

Premiere des Lichtcenterspiegels zur Vertriebsunterstützung der Fachpartner

Rund 70 Aussteller aus Industrie und Dienstleistung kamen am 4. September im Kongress-Palais in Kassel zur ersten ZEV-Lieferantenmesse zusammen. Dies ermöglichte nicht nur einen Austausch zwischen Lieferanten, Partnern und Mitgliedern des Verbunds, sondern bot auch einen Schauplatz für Neuheiten und Innovationen der Branche.

In diesem Zuge wurde auch der neue Lichtcenterspiegel der Günther Zierath GmbH vorgestellt und konnte live begutachtet werden. Der Lichtcenterspiegel soll zur Unterstützung des Vertriebs in Ausstellungen und Verkaufsgesprächen das notwendige Praxisbeispiel darstellen. Hier lassen sich alle verfügbaren Schaltertechniken, Lichteffekte und weitere Features dem Kunden live vor Ort demonstrieren. „Die Messe war ein voller Erfolg. Der Lichtcenterspiegel wurde direkt mehrfach bestellt“, so Geschäftsführerin Alina Zierath.

Doch auch der lang ersehnte persönliche Austausch war gefragt. „Nach der langen Ruhepause durch Corona konnten wir nun endlich Mitglieder und Aussteller persönlich kennenlernen“, erzählt die Unternehmensnachfolgerin weiter. Es seien sehr interessante und qualitativ hochwertige Gespräche geführt worden. Erst im letzten Jahr war die Spiegelmanufaktur in den zweistufigen Vertriebsweg eingestiegen und trat nun erstmals als B2B-Lieferant mit Direktvertrieb auf der Messe auf. „Wir kommen gerne wieder“, so auch Eckhard Landmann, Außendienstmitarbeiter und Berater auf dem Messestand.

Die Günther Zierath GmbH steht seit nun 40 Jahren für kreatives Unternehmertum, Innovation in Design und Funktion und höchste Qualitätsansprüche an ihre Produkte. Mit Design-Spiegeln „Made in Germany“ aus hochwertigsten Materialien und als Experte für innovative Lichtlösungen hat sich das mittelständische Familienunternehmen aus dem Süden Osnabrücks seit Jahren als Marktführer im Bad- und Sanitärbereich etabliert. Der tief im Unternehmen verankerte Service- und Qualitätsgedanke sowie der Mut zu „Klasse statt Masse“ unterstreichen den gelebten Manufaktur-Charakter. Mit dem Generationswechsel von Unternehmensgründer Günther Zierath auf Alina Zierath und Benjamin Ganser sowie der Erweiterung der Vertriebswege durch digitale Lösungen stellt die Zierath Spiegelmanufaktur aus Georgsmarienhütte nach 40 Jahren bewegter und bewegender Geschichte die Weichen für die Zukunft.

