Zierath auf der Direktlieferanten-Messe „DAS BAD DIREKT“

Persönlicher Kontakt zwischen SHK-Handwerk und Herstellern wichtiger denn je

Am 27. Oktober 2021 begegneten sich zahlreiche Direktlieferanten und Fachbesucher aus SHK-Betrieb und Bad-Studio, wie auch Handwerker, Planer und Architekten, auf der achten „DAS BAD DIREKT“-Messe in Neu-Ulm. Die SHK-Direktlieferantenmesse, die in diesem Jahr einen Besucherrekord erreichte, bot fachlichen Austausch rund um das Thema Bad und stellte gleichzeitig Neuheiten und Innovationen der Branche vor.

Unter den Ausstellern war auch die Spiegelmanufaktur Günther Zierath GmbH vertreten und präsentierte dort den neuen Lichtcenterspiegel, der den Fachpartnern als Unterstützung des Vertriebs in Ausstellungen und Verkaufsgesprächen dienen soll. Hier können dem Endkunden alle Licht-, Schalter- und Profil-Varianten in der Praxis demonstriert werden. Darüber hinaus standen weitere Produktneuheiten, wie die neuen Spiegelschrank-Serien ORI und ROCKET als Erweiterung des Portfolios von Zierath, sowie auch das Thema Smart Home-Spiegel im Fokus. „Die Messe bot eine tolle Gelegenheit, die Marke Zierath stärker auch direkt beim SHK-Handwerk zu positionieren und tolle Gespräche mit den passenden Ansprechpartnern zu führen. Großes Interesse kam im gleichen Zug auch direkt unseren neuen Aluminium-Spiegelschränke zu, es war ein voller Erfolg“, so Mitarbeiter Alexander Weiland. Im kommenden Jahr 2022 wird Zierath daher erneut an der Messe teilnehmen.

Mit 40 Jahren Erfahrung steht die Spiegelmanufaktur Zierath aus Georgsmarienhütte bei Osnabrück für höchste Qualität und Perfektion. Bekanntheit erlangte das mittelständische Familienunternehmen für seine hochwertigen und einzigartigen Design-Spiegel und Spiegelschränke, die in Handarbeit von ausgebildeten Flachglastechnologen verarbeitet werden.

