Zielsicher zum Erfolg: German Open Nord bricht Teilnahmerekord

Holiday Inn Lübeck war Gastgeber für das traditionsreiche offene Elektronik-Dartturnier

30.01.2020. Die Pfeile flogen fast ununterbrochen durch die Luft. Denn rund 38 Stunden dauerte die German Open Nord und verzeichnete erstmals mehr als 2500 Meldungen in den einzelnen Disziplinen. Dabei lockte das Turnier, das zu den größten freien Turnieren in Europa zählt, Darter aus dem gesamten Bundesgebiet, Schweden und Dänemark an. An insgesamt drei Tagen konnten die zahlreichen Besucher und Teilnehmer im Holiday Inn Lübeck in die Welt des Elektronik-Dartspiels eintauchen. Denn der Besuch als Zuschauer zum Turnier war frei.

„Der Ansturm war wirklich beeindruckend“, betont Direktor Christian Schmidt, dessen Hotel seit Anbeginn vor 24 Jahren durchgehend Gastgeber für das bekannte Turnier war. „In allen Räumen tummelten sich Darter und Zuschauer, die auch miteinander ins Gespräch kamen und die Zeit offensichtlich genossen haben.“ Bei dem Turnier traten die Teilnehmer in unterschiedlichsten Disziplinen vor das Dartboard. Dabei wurde im so genannten „Doppel-K.O.-System“ gespielt. Bei einer Niederlage wechselte der Darter auf die Verliererseite, hatte aber noch die Möglichkeit, sich für das Finale zu qualifizieren. Gespielt wurde im Masters-Out-Modus, wobei von 501 Punkten heruntergespielt wurde. „Das Turnier war diesmal der absolute Wahnsinn“, resümiert der Veranstalter Bernd Denker. „Wir hatten in den vergangenen Jahren schon sehr viel Spieler in Lübeck, aber diesmal haben wir den Rekord gebrochen. Allein am ersten Tag kamen zum Teamwettbewerb mehr als 650 Spieler ins Hotel und zur Königsdisziplin Einzel traten 503 Herren und 166 Damen an. Gerade die Größe des Damenfeldes sucht dabei europaweit ihresgleichen.“

Holiday Inn Lübeck

Im Herzen von Lübeck direkt vor dem historischen Burgtor und seinem Park liegt das 4-Sterne-Superior Hotel Holiday Inn Lübeck. Das von der Pandox Lübeck GmbH betriebene Hotel verfügt über 159 modern eingerichtete Zimmer und Suiten. Alle Zimmer sind klimatisiert und bieten kostenloses Wi-Fi, Flat-TV, Kaffee/Tee-Set und einen komfortablen Arbeitsbereich. Die Superior-Zimmer verfügen über Parkblick und eine Minibar. Insgesamt elf technisch hochwertig ausgestattete Konferenzräume auf 650 Quadratmetern Fläche überzeugen mit vielseitigen Tagungskapazitäten. Eine Auszeit vom Alltag verspricht der großzügige Fitness- und Wellnessbereich mit Innenpool. Das Team aus dem weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannten à la carte-Restaurant „Kochwerk Lübeck“ verwöhnt im ansprechenden Ambiente mit hausgemachten Spezialitäten – auch auf der weitläufigen Sommerterrasse. Signature Cocktails und andere Drinks werden in der hauseigenen Bar kreiert. Alle kulinarischen Köstlichkeiten können auch außer Haus mit dem „Catering by Kochwerk Lübeck“ mit Kapazitäten bis 2.000 Personen geordert werden – für den puren Genuss.

Pressekontakt

Holiday Inn Lübeck

Direktor Christian Schmidt

Tel. +49 (0) 451 3706 0

E-Mail: Christian.Schmidt@hi-luebeck.de

Presse Service

Claudia Wingens

Tel: +49 (0) 173-9601427

E-Mail: presse@cwingens.de

Bildquelle: Direktor Christian Schmidt war Gastgeber für die German Open Nord im Holiday Inn Lübeck.- Holiday Inn Lübeck

Im Herzen von Lübeck direkt vor dem historischen Burgtor und seinem Park liegt das 4-Sterne-Superior Hotel Holiday Inn Lübeck. Das von der Pandox Lübeck GmbH betriebene Hotel verfügt über 159 modern eingerichtete Zimmer und Suiten.

Firmenkontakt

Holiday Inn Lübeck

Christian Schmidt

Travemünder Allee 3

23568 Lübeck

0451 37060

info@hi-luebeck.de

https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/de/de/lubeck/lbcge/hoteldetail

Pressekontakt

PREGAS GmbH

Alexandra Bergerhausen

Neuer Wall 10

20354 Hamburg

+49 (0) 40 228616790

info@pregas.de

https://pregas.de/

Bildquelle: Holiday Inn Lübeck