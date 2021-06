Zertifiziertes Palmöl als nachhaltige Zutat

Gemeinschaftsinitiative mit Vorreiterrolle

sup.- Nachhaltigkeit wird immer mehr zum Qualitätskriterium beim Einkauf: Nach letzten Erhebungen stammen bereits 83 Prozent des in Deutschland genutzten Palmöls aus zertifizierter Erzeugung. Dieser Trend ist nicht zuletzt den Verbrauchern zu verdanken, die zunehmend auf Nachhaltigkeitszertifizierungen achten. Damit unterstützen sie die internationalen Kontrollsysteme, die sowohl beim Anbau von Palmöl als auch auf den Handelsketten Verstöße gegen Menschenrechte und Umweltgesetze konsequent unterbinden. Weil Palmöl als Zutat für mehr als die Hälfte eines typischen Supermarktsortiments genutzt wird, ist die Überwachung der Plantagen und Transportwege ein wichtiges Instrument zur Verbraucheraufklärung. Hersteller, die sich dem Forum Nachhaltiges Palmöl (FONAP) angeschlossen haben, übernehmen dabei in Deutschland eine Vorreiterrolle: Auf der Basis einer Selbstverpflichtung setzen die Mitglieder dieser Gemeinschaftsinitiative in ihren Produktionsabläufen bereits heute zu 100 Prozent zertifiziertes Palmöl ein ( www.forumpalmoel.org).

