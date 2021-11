Zeitlos schöne Stricklieblinge

Qualität fürs Leben

Erlesene Materialmischung aus den Superfasern der Natur: Strickmode aus Kaschmir und Seide (gesehen bei www. medima.de) ist ein Muss für jeden Kleiderschrank. Wenn es draußen trüb und feucht ist, lohnt ein kritischer Blick in die eigene Garderobe. Immer mehr Frauen wollen sich nicht mehr von ständig wechselnden Modetrends gängeln lassen. Denn: Am nachhaltigsten ist Mode, die zeitlos schön ist, langlebig und uns viele Jahre gefällt. Eine echte Qualität fürs Leben.

Wer bin ich und was macht mich aus? Welche Lieblingsstücke gibt es, wie lassen sie sich kombinieren, welche Farben und Schnitte passen zu meinem Typ? Ein Garderobencheck hilft Farben, Schnitte, Materialien und Muster auszusortieren, die sich „fremd“ anfühlen.

Den eigenen Stil finden: So gehts

Nach dem Ausmisten ist es einfacher, einen persönlichen Stil zu erkennen: Farbkombinationen, die sich wie ein roter Faden durch den Kleiderschrank ziehen. Schnitte, die der eigenen Figur schmeicheln. Und Lieblingsstücke mit Wow-Effekt: That“s me! Am besten dabei bleiben und sich nur ab und zu eine modische Auffrischung gönnen. Plötzlich ist Lila und Plissee angesagt, Midiröcke lösen Miniröcke ab und Leoprints finden wir Allover? Wer auf langlebige Mode setzt, ist unabhängig von ständig wechselnden Modetrends.

Zeitlos schön: Langfristige Beziehung

Bei Medima ist jedes Strickteil eine kleine Kostbarkeit, sorgfältig entworfen und aus wertvollen Naturfasern gefertigt. Deshalb ist es den Familienmitgliedern wichtig, dass die natürlichen Markenprodukte Besitzer*innen finden, denen sie lange Freude bereiten. Zeitlos schön sind bei dem traditionsreichen Familienunternehmen deshalb nicht nur Design und hochwertige Naturmaterialien sondern auch die Farben. Andere textile Lebensbegleiter, die gut dazu passen: dunkelblaue Jeans, eine weiße Baumwoll-Bluse oder eine camelfarbene Strickjacke.

Lebenslang: Hochwertige Qualität

Bei Medima gelten besonders strenge Qualitätsprämissen. Von der Rohstoffbeschaffung, der Verarbeitung und Ausrüstung bis zur Verpackung und dem Versand achtet das traditionsreiche Familienunternehmen auf hohe Qualitätsstandards. Und die Familienmitglieder tragen, was sie produzieren: hochwertige Strickmode. Mit Leidenschaft leben die Familienmitglieder seit Generationen für ihre schönen Produkte. Zeitlos schöner Strick aus Kaschmir und Seide ist gerade auch zu Weihnachten ein ganz besonderes Geschenk – mit viel Liebe hergestellt.

Medima ist ein traditionsreicher Hersteller von hochwertiger Wärmewäsche aus Naturmaterialien mit Sitz in Albstadt / Baden-Württemberg. Inzwischen in dritter Generation geführt, will das Familienunternehmen Gutes bewahren und Neues wagen.

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.