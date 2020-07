Zeiten wie diese erfordern digitale Lösungen.

Testo – persönlich wie immer. Digitaler denn je.

Titisee-Neustadt, 24.07.2020

Zeiten wie diese fordern mehr denn je digitale Lösungen. Diese Lösungen hat der Messtechnik-Spezialist Testo bereits fest in den Unternehmensalltag integriert und unterstützt deren Kunden mit umfassenden digitalen Services und interaktiven Beratungen.

Dadurch garantiert Testo, dass gerade jetzt alle Kunden und Interessenten ihre Messaufgabe meistern, um die Qualität von Produkten weiterhin sicherzustellen, ein optimales Raumklima zu schaffen oder Hygienestandards leicht einzuhalten.

Hautnah: Kunden- und Produktberatung in Echtzeit

Durch die aktuelle Krise fallen aufgrund der Hygiene- und Abstandsregelungen viele Messen aus. Messen sind jedoch eine der Möglichkeiten für Unternehmen ihre Produkte zu präsentieren und den direkten Kundenkontakt zu fördern. Auf persönliche Beratung müssen Kunden von Testo jedoch nicht verzichten, denn Testo ermöglicht die Kommunikation über viele verschiedene digitale Kanäle.

Der digitale Kanal bringt einen entscheidenden Vorteil: Kunden sparen sich die teilweise weiten Anreisen bis hin zur Fachmesse und können direkt vom Schreibtisch aus die Produktvorführungen und Fachbeiträge erleben. Produktberatungen, Einkauf, Einweisungen und Tutorials, also alles und noch mehr, was man auch auf einem Messebesuch erleben kann. Das bringt Testo nun zu Kunden nach Hause oder ins Büro an den Schreibtisch bringen.

Dabei steht für jeden Produktbereich und zu jeder Messaufgabe ein entsprechender Testo Produktexperte zur Verfügung. Da Menschen immer noch lieber mit Menschen reden und nicht mit einem Chatbot, bietet Testo mit Videoberatung das digitale Pendant zur analogen face-to-face-Kommunikation. Produktberatungen und -vorstellungen werden genau persönlich gestaltet, wie ein Besuch vor Ort.

Nur einen Klick entfernt: Webinar im Live-Stream und digitale Wissensdatenbank

Damit sich Kunden auch in Zeiten von Social Distancing rund um Messtechnik und ihre Einsatzgebiete informieren und weiterbilden können, bietet Testo kostenlose Live-Webinare an – räumlich unabhängig und mit praxisnahen Tipps und Tricks zur Anwendung. Hier ist für jede Branche und für jeden Anwendungsbereich das passende Webinar dabei. Die Live-Webinare sind dabei komplett interaktiv. So werden die Fragen der Teilnehmer noch während der Schulung direkt vom Experten beantwortet. Sollten die Kunden einmal keine Zeit für ein Online Seminar haben oder einen Termin verpasst haben, bietet Testo auch weitere Alternativen: Viele Webinare und Schulungen werden aufgezeichnet und auf der Plattform bereitgestellt, sodass sich Interessierte diese auch später ansehen können.

Apropos Weiterbildung: Testo bietet seinen Kunden und Interessenten einen Zugang zu einer umfassenden Wissensdatenbank an. Natürlich ist der Service kostenlos. Alle, die sich weiterbilden möchten, erhalten Zugriff auf umfangreiche Fachbeiträge, Whitepaper und Ratgeber als Download. Wissensdurstige können sich hier zu einer Vielzahl von Themen rund um die Messtechnik weiterbilden. Von Know-how zur Lebensmittelsicherheit bis hin zu Tipps in der vorbeugenden Instandhaltung – reinschauen lohnt sich!

Weitere Informationen unter:

https://testo.com/de-DE/services/digitale-kommunikation

Testo wurde 1957 im Schwarzwald gegründet. Das erste Produkt war ein elektrisches Thermometer. 60 Jahre später ist Testo als Marktführer auf allen Kontinenten vertreten. Die Kunden sind mindestens ebenso vielfältig wie das Angebot: Vom lokalen Handwerksbetrieb um die Ecke bis hin zum globalen Pharmakonzern ist alles vertreten. Und sie alle müssen in Ihrer Arbeit täglich wichtige Entscheidungen treffen.

Messgeräte, Lösungen und Dienstleistungen von Testo geben den Kunden die Gewissheit, sich immer wieder richtig zu entscheiden. So ist sichergestellt, dass Lebensmittel sicher sind, eine Heizungsanlage ordnungsgemäß funktioniert oder dass die Compliance bei der Herstellung von Arzneimitteln erfüllt ist.

So können die Kunden die Qualität von Produkten und Dienstleistungen steigern, sowie Zeit und Ressourcen sparen. Und immer wenn es darauf ankommt und die wirklich wichtigen Entscheidungen getroffen werden müssen, können sie sich mit Sicherheit auf Testo verlassen.

Be sure. Testo.

