Zehn ADAC Tipps: So wird Wintercamping zum Erlebnis/Ausprobieren: Mietmobile für die kalte Jahreszeit/Reservieren: ADAC Superplätze fürs Skivergnügen/Bedenken: Isolierung, Wasser, Gas & Schneeschaufel

Après-Ski ist nicht angesagt in diesem Winter nach dem bereits corona-bedingten Ausfall der Wintersaison 2020/2021. Vielmehr ist es Ruhe und Gelassenheit, die ein Campingaufenthalt am Winterurlaubsort verspricht. Wintercamping ist die zunehmend beliebte Alternative zum herkömmlichen Aufenthalt in Hotel, Pension oder Ferienwohnung. Um auch bei Kälte und Schnee eine angenehme Reise zu haben, ist eine gründliche Vorbereitung wichtig.

Bestimmungen zu Ein- und Ausreise unter den bestehenden Corona-Bedingungen sind beim ADAC, Besonderheiten in Bezug auf Campingaufenthalte bei PiNCAMP immer aktuell verfügbar.

Und dann sind diese zehn Gebote für den Winterbetrieb zu beachten, besonders für jene Caravan- und Wohnmobilfahrer, die sich ein Fahrzeug gelegentlich oder sogar erstmals leihen:

Schön gelegene Wintercampingplätze in den Mittelgebirgen und Alpen sind schnell ausgebucht. Eine Vorab-Buchung online, z.B. bei PiNCAMP, ist daher sehr empfehlenswert.

Zwingend notwendig sind Winterreifen und auch Schneeketten für das Zugfahrzeug oder das Wohnmobil.

Der Stellplatz sollte gut geräumt sein. Ausreichend große Bretter unter den Hubstützen verhindern bei Tauwetter ein Kippen des Caravans oder Wohnmobils.

Stromkabel so verlegen, dass es beim Schneeräumen nicht beschädigt werden kann.

Ein Vorzelt schützt nicht nur vor Schneeverwehungen, sondern auch vor Feuchtigkeit im Campingfahrzeug. Dort trocknet Kleidung und lagern Ski, Rodel & Co.

Darauf achten, dass die Belüftungsöffnungen nicht zuschneien. Zur Luftzirkulation die Dachluke immer einen Spalt offenlassen und auch das Vorzelt gut belüften.

Solange das Campingfahrzeug beheizt wird und sich alle Wassertanks im Inneren befinden, friert nichts ein. Liegt der Abwassertank nicht isoliert oder beheizt unter dem Campingfahrzeug, Ablasshahn geöffnet lassen und das Wasser direkt in einen Eimer leiten.

Auf gute Isolierung des Aufbaus, Isolierverglasung und eine ausreichend dimensionierte Heizung achten. Bei Wohnmobilen mit integriertem Fahrerhaus stoppen Trennvorhänge und Isoliermatten die Kälte an den einfachverglasten Fenstern.

Das Dach regelmäßig von Schnee befreien. Nasser Schnee kann zu tonnenschwerer Last werden.

Ein Zweiflaschensystem mit Umschaltautomatik für die Gasversorgung sollte für den Winterbedarf zur Grundausstattung gehören. 11 kg Gas reichen etwa für 2-3 Tage. Tipps zur Gasversorgung gibt es hier

Mehr zum Thema Wintercamping vom ADAC gibt’s hier

Wer noch Urlaubsziele für den Winter 2021/2022 sucht und dabei auf hervorragende Ausstattung und Angebote der Campingplätze Wert legt, ist mit den von PiNCAMP und dem ADAC Campingführer mit 5 Sternen klassifizierten ADAC Superplätzen für Wintersportler bestens beraten. Sie liegen im Schwarzwald und im Allgäu, in Österreich (Tirol, Vorarlberg, Salzburg und Kärnten) sowie in Südtirol und im Trentino (beide Italien).

Vorteile auf Wintercampingplätzen gewährt die Camping Key Europe – CKE mit Rabatten für den Aufenthalt u.a. in der SkiWelt Wilder Kaiser/Brixental oder in der Salzburger Ferienregion Zell am See-Kaprun mit unzähligen Pistenkilometern auf der Schmittenhöhe und am Kitzsteinhorn-Gletscher:

Camping Brixen im Thale

Camping Reiterhof

Panorama Camp Zell am See

Produktangebote und Services

Über PiNCAMP, das Campingportal des ADAC im Internet, sind Wintercampingplätze bequem zu finden und direkt online zu buchen. PiNCAMP empfiehlt zehn ADAC Superplätze für den Winterurlaub, die alle über einen Ski-Trockenraum und direkten Skibus-Anschluss sowie ein Skigebiet mit Skiliften und Loipen in der direkten Nachbarschaft verfügen. Mehr Infos

Detaillierte Informationen zu Campingplätzen gibt es in den Bänden ADAC Campingführer Deutschland/Nordeuropa 2022 sowie Südeuropa 2022

Das Piktogramm „Schneekristall“ weist auf alle Wintercampingplätze hin, die in den Wintermonaten geöffnet sind und sich für einen aktiven Winterurlaub eignen. Zudem informiert der ADAC Campingführer über die Entfernung zu Langlaufloipen und Skiliften.

Campingfahrzeuge jeder Art und Größe gibt es im Verleih bei der ADAC Wohnmobil- und Caravanvermietung.

Besonders günstige Kredite mit Sonderkondition ab 2,79 Prozent effektivem Jahreszins zum Kauf eines Wohnmobils gewähren die ADAC Finanzdienste.

ADAC Fahrsicherheitstrainings für Wohnmobile schaffen Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten im Umgang mit den ungewohnten Ausmaßen und der Fahrdynamik eines Campingfahrzeugs.

Rabatte, Ausweisersatz und Versicherungspaket für den Campingurlaub bietet die Camping Key Europe – CKE. Zum ermäßigten Preis von 12 Euro (gültig 12 Monate) für ADAC Mitglieder erhältlich in allen ADAC Geschäftsstellen, per Telefon 0800 5 10 11 12 (Mo. – Sa.: 8 – 20 Uhr, kostenfrei) und unter www.adac-shop.de/cke

Beim ADAC Infoservice 0 800 5 10 11 12 (Mo. – Sa.: 8 – 20 Uhr, kostenfrei), in den ADAC Geschäftsstellen sowie auf dem Internetportal des ADAC www.adac.de erhalten Sie Informationen zu den Dienstleistungen des Automobilclubs rund um Camping und zu Ihrem Reiseziel. Außerdem jede Menge Wissenswertes vom ADAC zum Thema Camping mit Fahrzeugtests, juristischen Tipps und Reiseempfehlungen.

