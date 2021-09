ZD:: VfL Mark holt sich beim Kreisfreundschaftsspiel mit Unterstützung von BigB den Sieg! ::

Beckum, 08.09.2021 – Ein Kreisfreundschaftsspiel der G-Jugend der Vereine VfL Mark (Hamm) und der SV Beckum am 21.08.2021 war zugleich der Auftakt zu einem neuen Outfit der Mannschaft aus Hamm. An diesem Spieltag kamen erstmals die flammneuen Trikots zum Einsatz, die das BigB-Team gesponsert hat. Durch den markanten Aufdruck auf der Frontseite, bei dem sich BigB selbst als professioneller Fußballer präsentiert, sind die Spieler*innen ganz klar und sofort zu identifizieren. Auch die Trainer sind natürlich neu eingekleidet worden: Sie tragen hochwertige Jacken in edlem Schwarz, natürlich ebenfalls mit einem markanten BigB-Aufdruck.

Aber nicht nur das Outfit der Mannschaft war an diesem Tag das große Highlight, sondern auch der Spielverlauf selbst. Die Jugendmannschaft des VfL Mark zeigte wirklich alles, was in ihr steckt. Beinahe reihenweise fielen die Tore und schlussendlich gewann das Team aus Hamm gegen das Beckumer Team mit großem Torvorsprung.

Ein neues und so angenehm auffallendes Outfit verhilft einer Fußballmannschaft natürlich zu besonderem Auftrieb. Aber natürlich ist auch eine gute Trainerarbeit durch die Jugendtrainer Christian Walter und Sascha Biskup der entscheidende Grund für diesen Sieg. Der Verein legt bei seiner Ausbildung besonders viel Wert auf klassische Trainingsmethoden und individuelle Förderung. Mit dieser Strategie leistet der Verein seit vielen Jahren erstklassige Aufbauarbeit und bildet gewissermaßen den Nachwuchs für größere Vereine heran.

BigB gibt es natürlich nicht nur für Fußballbegeisterte, sondern für jedermann. Das komplette Sortiment ist online unter bigbird.biz zu finden oder ganz lokal vor Ort in der Nordstraße 48 in Beckum.

