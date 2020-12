ZC Rubber wird in vier Ländern auf riesigen Werbetafeln für die Reifenmarken Westlake und Arisun werben

Der international tätige Reifenhersteller ZC Rubber wird auf riesigen Werbetafeln an vier weltberühmten Orten in den USA, Australien, Thailand und Deutschland werben.

ZC Rubber, der zehntgrößte Reifenhersteller der Welt, wird auf riesigen Werbetafeln an vier weltberühmten Orten in den USA, Australien, Thailand und Deutschland werben.

Der Reifenproduzent wird seine Reifenmarken Arisun und Westlake auf dem 25 Stockwerke umfassenden, 1400 m2 großen Reklamebildschirm präsentieren, welcher sich auf der Fassade des American Eagle Geschäfts im Herzen des Times Square in New York befindet. Gleichzeitig wird die Firma auch Werbetafeln an der Melbourne Galleria in Melbourne, dem Palladium Square in Bangkok und dem Potsdamer Platz in Berlin nutzen, um eine stärkere globale Präsenz zu gewinnen.

“Wir sehen dies als die perfekte Gelegenheit an, um unser weltweites Markenimage und unseren Marktwert zu erhöhen. Diese Kampagne wird Millionen von Menschen weltweit einen Eindruck von unserer Marke geben und Westlake, Arisun und Goodride mit einigen der bekanntesten, etabliertesten Reifenmarken der Welt in Verbindung bringen.” – so das Statement von ZC Rubber.

ZC Rubber erreichte auch in dem Jahr 2020, einem Jahr voller Turbulenzen, eine Aufwärtsentwicklung und stetiges Wachstum. “Sicherheit und Wert sind weiterhin der Kern unseres Erfolgs. Wir haben uns entschieden, unsere Investments in Forschung und Entwicklung sowie in Kundensupport zu erhöhen, um die gestiegene Marktnachfrage zu bedienen. Wir schätzen unsere Beziehungen zu unseren Partnern und Verkäufern sehr und wollen ihnen helfen, ihren Marktanteil durch diversifiziertere Strategien für das kommende Jahr zu erweitern.”

ZC Rubber gehört mit verkauften Reifen im Wert von 3,585 Milliarden USD (2019) zum neunten Jahr in Folge zu den weltweiten Top 10 der Reifenfirmen 2020. Im Jahr 2020 “setzte sich das Wachstum der Verkaufszahlen fort”, trotz der Auswirkungen der Pandemie.

Über ZC Rubber

Die Zhongce Rubber Group Co., Ltd. (ZC Rubber) mit Hauptsitz in Hangzhou, China, ist Chinas größter Reifenhersteller. Sie vermarktet und vertreibt das volle Spektrum an Reifen für PKWs, Lastwagen, Busse, Fahrräder, Motorräder und Geländefahrzeuge sowie Reifen für Industrie, Landwirtschaft und Off-Road-Anwendungen in weltweit mehr als 160 Ländern. Die Firma verfügt über die Reifenmarken Westlake, Goodride, Chaoyang, Arisun, Trazano und Yartu, um den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kunden weltweit gerecht zu werden.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Webseite von ZC Rubber: www.zc-rubber.com.

