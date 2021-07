Zavarius Nachtsichtgerät DN-850 binokular mit Full-HD-Video und bis 850 m Sichtweite

Exzellente Sicht bei Tag und in der Nacht: bis zu 850 Meter weit

Ob bei Tag oder bei Nacht: man hat immer die perfekte Sicht! Bis zu 850 m weit bei Dämmerung und bis zu 100 m weit im Dunkeln. Tagsüber nutzt man das Nachtsichtgerät von Zavarius als klassisches Fernglas mit 2-facher Vergrößerung und 4-fachem Digitalzoom. Nachts liefert es gestochen scharfe Graufstufen-Bilder auf dem großen binokularen LCD-Sucher. In 5 Stufen schaltet man bei Bedarf Infrarot-Licht zu und passt die Sichtverhältnisse optimal an jede Situation an.

Jederzeit Aufnahmen machen: Ist eine microSD-Karte eingelegt, kann man auf der nächtlichen Pirsch Fotos schießen oder Videos drehen – und das sogar in Full HD! Um die Schnappschüsse zu verwalten, verbindet man das Nachtsichtgerät einfach mit dem PC. Oder man bestaunt seine Aufnahmen per Cinch-Video-Anschluss direkt am Fernseher oder Beamer.

Sofort einsatzbereit: Einfach die Batterien einlegen und schon ist das Nachtsichtgerät bereit für seinen Einsatz! Alternativ versorgt man es bequem per USB mit Strom, z.B. via Powerbank oder Netzteil.

Transportieren leicht gemacht: Dank gepolstertem Nackenriemen lässt sich das Binokular bei Ausflügen bequem um den Hals tragen.

– Sichtweite: bis zu 850 m bei Dämmerung und 100 m bei Nacht

– Infrarot-Beleuchtung: 5-stufig, bis zu 1,2 Watt, Darstellung in Graustufen

– Auch bei Tag verwendbar

– Binokularer LCD-Sucher, Auflösung: 320 x 240 Pixel

– Sicht mit 2-facher optischer Vergrößerung, 4-facher Digital-Zoom

– Foto-Auflösung: 976 x 580 / interpoliert 1280 x 960

– Video-Auflösung: 1280 x 720 / interpoliert 1920 x 1080

– Objektiv-Bildwinkel: 15°, Blende: 42 mm

– Manuelles Scharfstellen per Drehrad am Objektiv

– Übersichtliches Tastenfeld mit 6 Bedientasten

– Steckplatz für microSD(HC)-Karten bis 32 GB (bitte dazu bestellen)

– USB-Anschluss zum Übertragen von Daten auf PC

– Anschluss für Cinch-Video-Ausgabe

– Abnehmbarer Nackenriemen für komfortables Tragen

– Farbe: mattschwarz

– Wettergeschütztes Gehäuse: IP54

– Stromversorgung: 8 Batterien Typ AA / Mignon (bitte dazu bestellen) für bis zu 4 Std. mobilen Betrieb

– Optionale Dauerstromversorgung per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 19,6 x 14,4 x 6,5 cm, Gewicht: 650 g

– Nachtsichtgerät inklusive Tasche, Trage-Gurt, USB-Stromkabel, Cinch-Video-Kabel, microUSB-Datenkabel und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107388665

Preis: 199,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-5057-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX5057-4233.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/Q9Bpmvvk

