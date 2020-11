Zavarius Monokulares HD-Nachtsichtgerät DN-350

500 m Sicht bei Dämmerung, bei Nacht bis 300 m

– Sicht bis zu 500 m bei Dämmerung und 300 m bei Nacht

– Auch bei Tag verwendbar

– 5-fache optische und 8-fache digitale Vergrößerung

– Foto- und Videoaufnahme in HD-Auflösung

– Akku für bis zu 4 Stunden Laufzeit

– Stativ-Gewinde für verwacklunsgfreie Aufnahmen

Auch bei Nacht alles ganz genau sehen: Durch das digitale Monokular sieht man bei Dämmerung bis zu 500 m. Und bei stockfinsterer Nacht sogar noch bis zu 300 m weit! Dazu einfach in 9 Stufen das Infrarot-Licht zuschalten. So passt man die Sichtverhältnisse optimal an.

Digital mit elektronischem Sucher: Im Gegensatz zu Geräten mit Bildwandler-Röhre ist dieses Monokular von Zavarius unempfindlich gegenüber Sonnenlicht. Tagsüber nutzt man es als klassisches Fernglas. Und nachts bringt es Licht ins Dunkel.

Alles noch näher ranholen: Dank 5-facher optischer und 8-facher digitaler Vergrößerung macht man rasch auch kleine Details sichtbar!

Alles in Fotos und Videos festhalten: Eine Speicherkarte einstecken und den Auslöser drücken. Schon schießt man Fotos und dreht Videos in High Definition!

Direkte Wiedergabe am TV: Das Monokular wird per analogem AV-Cinch-Kabel mit dem Fernseher verbunden. Schon schaut man sich bequem die Aufnahmen an. Und um diese zu sichern, verbindet man das Monokular einfach per USB mit dem PC.

Transportieren leichtgemacht: In der praktischen Tasche mit Tragegurt bewahrt man das Monokular sicher auf. Und auf der nächtlichen Pirsch trägt man es bequem um die Schulter gehängt.

– Digitales monokulares Nachtsichtgerät 8 x 40

– Sichtweite: bis zu 500 m bei Dämmerung und 300 m bei Nacht

– 9-stufige Infrarot-Beleuchtung: bis zu 3 Watt

– IR-Wellenlänge: 850 nm

– Auch bei Tag verwendbar

– 5-fache optische und 8-fache digitale Vergrößerung

– Drehring für manuelles Scharfstellen

– Auflösung des elektronischen Suchers: 223 x 176 Pixel

– Bildwinkel: 5° x 3,75°

– Austrittspupille: 40 mm

– Lichtstark: Blende f/1,3 für Nachtsicht, f/5,1 für Tageslicht

– CMOS-Sensor mit HD-Auflösung

– Foto- und Videoaufnahme in HD-Auflösung: 1280 x 720 Pixel (720p)

– Video-Format: AVI (MJPEG) mit 30 Bildern/Sek.

– Steckplatz für microSD(HC)-Karte bis 32 GB (bitte dazu bestellen)

– Spritzwassergeschützt: IP44

– AV-Ausgang für direkte Wiedergabe an TV mit AV-Cinch-Anschluss

– Mini-USB-Anschluss für Datenaustausch mit PC

Stromversorgung: austauschbarer Li-Ion-Akku mit 800 mAh für bis zu 4 Stunden Laufzeit, lädt per USB

– Maße: 56 x 86 x 200 mm, Gewicht: 500 g

– Nachtsichtgerät DN-350 inklusive Akku, USB-Kabel, USB-Netzteil, Videokabel (AV-Cinch), Reinigungstuch, Tasche und deutscher Anleitung

Preis: 99,35 EUR

Bestell-Nr. NX-4954-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX4954-4233.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/XKBpGcNJ

Die PEARL. GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten. Mit mehr als 16 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Kontakt

PEARL.GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.