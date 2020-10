Zaunzierkappen im Wupperkotten

Wupperkotten, der Online-Shop für hochwertige Blechprodukte.

Bei dem “Wupperkotten” handelt es sich um einen Online-Shop für Blechprodukte der Firma Evertz Werkzeughandel. Der metallverarbeitende Betrieb aus der Stadt Solingen vertreibt über den Shop ein breites Sortiment an praktischen und dekorativen Artikeln aus Blech. Zum Angebot vom Wupperkotten gehören beispielsweise Zaunzierkappen, Gartenzaun-Motivwände, Beetabtrennungen und Figuren zum Aufstellen.

Die Zierkappen dienen zur Dekoration und gleichzeitig zum Schutz der Zaunpfosten vor schädigenden Witterungseinflüssen. Auf diese Weise wird die Lebensdauer der Pfosten erhöht und gleichzeitig der Aufwand für die Instandhaltung verringert (erhältlich für die Pfostengrößen 7×7, 9×9, 10×10 & 12×12 Zentimeter). Der dekorative Effekt der Zaunzierkappen kann noch erhöht werden, wenn sie um eine einsteckbare Figur ergänzt werden. Bei dem Material kann zwischen nichtrostendem Edelstahl, einfachem Blech und Cortenstahl gewählt werden. Bei letzterem wird bewusst auf den mit der Zeit entstehenden Rost gesetzt, der für eine schöne, individuelle Färbung in den typischen Brauntönen sorgt. Die Korrosion ist dabei oberflächlich, sodass die Blechprodukte trotzdem über eine große Haltbarkeit verfügen. Zu den Zaunzierkappen werden viele passende Figuren angeboten, wie zum Beispiel verschiedene Hunderassen, Pferde, Pinguine, Rehe oder auch Angler und Feen. Auf diese Weise kann das eigene Grundstück etwa mit favorisierten Tieren verziert werden. Diese können eher realistisch gestaltet sein oder auch über einen comicartigen Charakter verfügen.

Zahlreiche Figuren zum Aufstellen und für die Zaunzierkappen können verschiedenen Feiertagen und weiteren Themengebieten zugeordnet werden. So finden sich im Angebot vom Onlineshop Wupperkotten unter anderem Hasen für das Osterfest oder auch Tannenbäume, die hervorragend zur Weihnachtszeit passen. Herzen können wiederum zum Valentinstag oder auch einfach so den eigenen Zaun schmücken. Viele Motive finden sich auch zu dem insbesondere in den USA ausschweifend zelebrierten Fest Halloween, welches sich auch hierzulande einer immer größeren Beliebtheit erfreut. So gehören zum Angebot Zaunzierkappen mit verschiedensten Kürbissen, Fledermäusen und Hexen.

Zierkappen mit Hausnummern werden ebenfalls angeboten und auch individuelle Anfertigungen nach einer Vorlage vom Kunden sind möglich.

Das Familienunternehmen Evertz Werkzeughandel hat eine große Erfahrung in der Blechbearbeitung. Die Familie entwickelt mit der Zeit immer mehr schöne Ideen für den eigenen Garten und Balkon, was aus dem Bekanntenkreis eine große, positive Resonanz hervorrief. So lag der Schritt nahe, die schönen Figuren und Dekorationsobjekte über einen Onlineshop einem größeren Kundenkreis zugänglich zu machen. Seitdem finden sich im Wupperkotten zahlreiche dekorative Zaunzierkappen, Blechfiguren und weitere Produkte, die bequem von Zuhause aus bestellt werden können.

Bildquelle: Evertz Werkzeughandel