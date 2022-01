Zaor startet Online-Shop für USA und Kanada unter zaor.us

Salard, Rumänien, 26. Januar 2022 – Um den spezifischen Anforderungen des nordamerikanischen Marktes besser gerecht zu werden, startet Zaor mit zaor.us einen Online-Shop, der die beliebten Studiomöbel des Unternehmens direkt an Kunden in den Vereinigten Staaten und Kanada vertreibt.

Zaor Studiomöbel direkt beim Hersteller erhältlich

Mit dem Start von zaor.us versorgt der Studiomöbelspezialist Zaor die wichtigen Märkte USA und Kanada mit einem maßgeschneiderten Online-Shop. Der neue Shop wird in die allgemeine Zaor-Website zaorstudiofurniture.com integriert, sodass sich Besucher aus den USA und Kanada ihr Wunschprodukt aussuchen können und mit nur einem Klick auf zaor.us zur entsprechenden Seite gelangen. Alle Anfragen werden vom Hersteller bearbeitet, der Service kommt also direkt von der Quelle.

Neuorganisation des Vertriebs in Nordamerika

Der neue Shop zaor.us ist aufgrund der Trennung vom bisherigen Vertriebspartner Focal entstanden. Dieser hatte in den vergangenen fünf Jahren das Portfolio von Zaor für den US-Markt betreut und vertrieben. Zaor ist dankbar für die gute Arbeit, die Focal bei der Etablierung der Marke und des Unternehmens Zaor in Nordamerika geleistet hat. Ab sofort will das Unternehmen sich aber optimal um die Betreuung dieser wichtigen Märkte kümmern. Der gesamte Vertrieb, der Kundenservice und das Marketing werden von der europäischen Zentrale aus gesteuert.

Onda, Miza, Vision, … – das gesamte Portfolio

Da Zaor nun selbst den nordamerikanischen Markt bedient, steht den Kunden jederzeit das gesamte Portfolio des Herstellers zur Verfügung. Von den Schreibtischen der Classic Line wie Onda oder Maestro über die beliebte Miza-Serie bis hin zur stilvollen Vision-Serie bietet Zaor eine große Auswahl an Spezialmöbeln für alle Arten der Mediengestaltung. Viele Profis wie auch Hobbyisten schwören auf die hochwertigen Tische, Racks und Speaker-Stands, die mit einem besonderen Fokus auf Ergonomie, Akustik und Stil entworfen wurden. Alle diese aus ausgesuchten Hölzern mit Liebe gefertigten Stücke sind ab sofort über zaor.us erhältlich.

Jetzt shoppen auf zaor.us

Kunden aus den USA und Kanada können auf zaor.us ihre Traummöbel direkt beim Hersteller erwerben. Falls bevorzugt, ist es nach wie vor möglich, zaorstudiofurniture.com zu besuchen, um die Lieblingsstücke auszuwählen. Der Kauf kann dann ganz einfach mit einem Klick im US-Shop fortgesetzt werden.

Das Unternehmen Zaor Studio Furniture

Möbel für Kreative mit professionellen Ansprüchen schaffen – das ist die Mission von Zaor. In Tonstudios, beim Videoschnitt, Grafikerstellung, Webdesign, aber auch im Hörraum oder beim Gaming – Möbel von Zaor verbinden technische Finesse mit optischem Schick und innovativen Ideen. Von klassischen Studiomöbeln bis hin zu modernen Designstücken wie der Vela Serie mit ihrem Einzelfußkonzept, der schwebenden Tischplatte und der farbigen Beleuchtung im Tischrand bietet Zaor immer das richtige Stück für Arbeitszimmer, Studio, Hobby und anspruchsvolles Vergnügen. Ausgesuchte Materialien, europäische Fertigung, clevere Lösungen, edles Design – Zaor baut Möbel zum Glücklichwerden.

Firmenkontakt

Zaor

Studio Furniture srl.

Strada Principala 1051B

RO-417450 Salard/Bihor

0911/310 910 -0

zaor@rtfm-pr.de

http://www.zaorstudiofurniture.com

Pressekontakt

rtfm GmbH

Moritz Hillmayer

Flößaustraße 90

90763 Fürth

0911/310 910 -0

zaor@rtfm-pr.de

http://www.zaorstudiofurniture.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.