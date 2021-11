Zahnzusatzversicherungen: Jetzt abschließen, Geld sparen.

Versicherungsabschluss noch vor Jahresende kann sich lohnen.

Ottobrunn, 26.11.2021. Sie interessieren sich für eine Zahnzusatzversicherung? Dann kann es sich unter Umständen lohnen, diese noch vor dem Jahresende abzuschließen. Darauf weist das Vergleichsportal www.test-zahnzusatzversicherung.de hin. Der Grund: Viele Zahnzusatzversicherungen haben in den ersten drei bis vier Versicherungsjahren Höchstgrenzen für die Leistungserstattung. Und bei vielen Tarifen ist das Kalenderjahr auch das Versicherungsjahr. „Wer also noch jetzt in 2021 eine derartige Zahnzusatzversicherung abschließt, für den kann je nach Tarif das erste volle Versicherungsjahr bereits nach kurzer Zeit abgeschlossen sein“, erklärt Konrad Dießl, Geschäftsführer des Portals, „bei Tarifen mit einer Kalkulation nach Kalenderjahren lässt sich hier also bis zu einem Jahr an Summenbegrenzung und damit richtig viel Geld sparen.“ Ein Beispiel: Eine Zahnzusatzversicherung hat etwa im ersten Versicherungsjahr eine Erstattungsgrenze von 1500 Euro, im zweiten in Höhe von 3000 Euro. Wenn man nun diesen Tarif noch vor Jahresende abschließt, dann ist man nach kurzer Zeit schon im zweiten Versicherungsjahr und hat damit bereits 3000 Euro Erstattungsgrenze. „Für viele Versicherte ist das ausgesprochen interessant, insbesondere dann, wenn sie aktuell oder in den nächsten Jahren mit hohen Kosten beim Zahnarzt rechnen müssen“, erklärt Dießl. Die Experten von test-zahnzusatzversicherung.de raten in diesem Fall zu einem Versicherungsabschluss vor Mitte Dezember, denn dann kann der Tarif rückwirkend zum 1.12. abgeschlossen werden. Zudem ist eine individuelle Beratung ratsam, damit aus der großen Summe der Tarife der wirklich passende herausgesucht werden kann. Informationen, Entscheidungshilfen, Tarifrechner sowie eine persönliche Beratung bietet hier das Vergleichsportal www.test-zahnzusatzversicherung.de

Die Online VersicherungsVergleich GmbH ist ein unabhängiger Versicherungsmakler aus Ottobrunn im Süden von München und beschäftigt sich seit über 15 Jahren mit dem Thema Versicherungen. Spezialisiert sind die Berater auf Zahnzusatzversicherungen und bieten hier neben dem umfänglichen Online-Vergleichsportal www.test-zahnzusatzversicherung.de auch telefonische Beratung für Interessenten an. Kostenlos und unverbindlich.

