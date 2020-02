Zahnarztpraxis Dirk Haesloop

Dirk Haesloop ist Ihr Zahnarzt für optimale und professionelle Behandlungen. In einem freundlichen und familiären Umfeld können Sie sich in unserer Praxis entspannt zurücklehnen. Bei uns in Göttingen Innenstadt sollen Sie sich wohl fühlen. Wir beschäftigen uns mit jedem Patienten ganz individuell und passen die Behandlung an Ihre Wünsche, Bedürfnisse aber auch eventuelle Ängste an. Für einen langanhaltenden Schutz Ihrer Zähne, können wir Ihnen ein umfängliches Angebot an Behandlungsmöglichkeiten bieten. Als Zahnarzt in Berlin heißen wir Sie herzlich willkommen.

Zahnarztpraxis Dirk Haesloop

Dirk Haesloop

Kreuzbergring 8-1

37075 Göttingen

Deutschland

Tel: +49(0)511 31676

Web: mein-zahnarzt-goettingen.de