Zahnärzte am Lister Platz

Unsere Zahnarztpraxis in Hannover List ist schon seit vielen Jahren etabliert und bietet qualifizierte und allumfassende Zahnversorgung. Wir können deshalb auf eine jahrelange Erfahrung zurückblicken; im dentalmedizinischen als auch in der Betreuung. Mit der zeitgemäßen Ausstattung und herausragenden Sauberkeitsstandards war es erreichbar, für unsere Zahnarztpraxis das Qualitätsprädikat der TruDent zu empfangen. Ein gefälliges Klima heißt Sie bei uns willkommen. Bei uns werden alle Patienten individuell betreut und es wird, wenn ausführbar, jede Bitte berücksichtigt. Die Zahnärzte, Praxisleiterinnen und Zahnarzthelferinnen in unserer Zahnarztpraxis sind jederzeit darum bemüht, Sie bestens zu betreuen.