„Yoga Vidya Akademie“ wird ins Leben gerufen

Das jahrtausendealte Wissen von Yoga und Vedanta auf akademischem Niveau.

Yoga Vidya e. V., der größte gemeinnützige Verein rund um Yoga, Ayurveda und Entspannung in Europa, ruft zum Januar 2022 die „Yoga Vidya Akademie“ ins Leben. Sie vermittelt das jahrtausendealte Wissen von Yoga und Vedanta in einer intellektuellen Tiefe und Breite auf akademischem Niveau. Das Besondere: Versierte Expert*innen geben nicht nur fundierte Theorie weiter, sondern kombinieren ihr Lehrangebot mit thematisch passender Praxis. Ein deutschlandweit einmaliges Projekt, aus dem langfristig die Yoga Vidya Universität hervorgehen kann.

„Mit der Yoga Akademie möchten wir das facettenreiche Forschungsgebiet, das rund um Wissenschaftsrichtungen wie der Indologie, der Philosophie, der Anthropologie und den Religions- und Musikwissenschaften entstanden ist, stärker in unsere Aktivitäten miteinbeziehen und in seinen Forschungsanliegen fördern“, erläutert Sukadev Bretz, Gründer und Leiter von Yoga Vidya e. V., das Projekt. „Längst arbeiten die Beteiligten multidisziplinär zusammen. Yoga Vidya ist Teil dieser Zusammenarbeit. Nun möchten wir den Austausch mit den Hochschulen in Deutschland und ganz Europa intensivieren und an einem Ort bündeln.“ Er fährt fort: “ Manche Aspekte des Yoga verdienen noch mehr akademische Aufmerksamkeit als bislang. Sie sind für die breite Öffentlichkeit von solcher Relevanz, dass sie nicht weiter im Dunkeln liegen dürfen. Wir sind froh, mit der Yoga Vidya Akademie unseren Teil dazu beitragen zu dürfen.“

Bereits seit September sind Angebote aus diesem Themenumfeld unter dem gleichnamigen Stichwort auf der Webseite www.yoga-vidya.de abrufbar. Die Veranstaltungen werden zum Teil vor Ort in Bad Meinberg, zum Teil online oder hybrid abgehalten. Geplant sind 10-wöchige Kurse mit Kurseinheiten von je 90 Minuten. Die Live-Mitschnitte aller Kurse werden den Teilnehmenden nach Kurs-Ende zur Vertiefung der Lerninhalte zur Verfügung gestellt.

Im Januar 2022 startet die Yoga Vidya Akademie mit Live Online-Kursen zur Yoga-Philosophie (z. B. Vedanta), den wichtigsten Schriften (u. a. Bhagavad Gita, Upanishaden), der Vermittlung der Sanskrit Grammatik und typisch indischer Rezitation, wie sie für das Chanting von Veda Mantras gebräuchlich ist.

Themenschwerpunkte der Yoga Vidya Akademie werden das Studium

– der klassischen Vedanta Texte (Bhagavad Gita, Upanishad, Brahmasutra und verschiedene Werke von Sankaracarya),

– der klassischen Yoga Texte wie Patanjalis Yogasutra,

– der Hatha Yoga Texte wie Siva-samhita, Gheranda-samhita,

– klassischer Tantra Texte,

– indischer Erkenntnis-Systeme, die mit Yoga in Verbindung stehen, wie Vedanta und Samkhya,

– der Sanskrit Sprache, einschließlich der Devanagari Schrift und Sanskrit Grammatik, sein, mit dem Ziel, die klassischen Schriften im Original lesen zu können.

Neben der Rezitation von Veda Texten und anderen klassischen Schriften sollen auch andere traditionell indische Wissenschaften vermittelt werden, sofern sie auf klassischer Literatur basieren und eng mit Yoga verbunden sind (z.B. Nada Yoga, Yoga der Musik).

Weiterführende Infos auf: www.yoga-vidya.de/akademie/

Yoga Vidya ist der europaweit größte gemeinnützige Verein rund um Yoga, spirituelles Wachstum und gesundheitliches Wohlbefinden mit Yoga- und Ayurveda-Seminarhäusern in Bad Meinberg, im Westerwald, an der Nordsee und im Allgäu. Das erste Yoga Vidya Zentrum wurde 1992 von Sukadev Volker Bretz in Frankfurt am Main gegründet. Als Yoga-Seminaranbieter mit rund 280 in den Seminarzentren aktiv tätigen Vereinsmitgliedern haben Interessenten die Auswahl aus jährlich über 4.500 Aus- und Fortbildungen rund um die Themen Yoga, Meditation und Ayurveda. Beim deutschlandweit führenden Yogalehrer*innen-Ausbildungsinstitut haben bereits über 21.000 Teilnehmer*innen die Yogalehrer*innen-Ausbildung erfolgreich absolviert. Das Seminarhaus in Bad Meinberg, Hauptstandort des Vereins, ist eines der größten deutschen Bildungsinstitute.

