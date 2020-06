Yoga Sommer 2020 – mit der Tripada® Ferienkarte

Location: TripadaAkademie

Street: Hofaue 63

City: 42103 – Wuppertal (Germany)

Start: 13.07.2020 18:00 Uhr

End: 11.08.2020 20:30 Uhr

Entry: 75.00 Euro (non 19% VAT)

get ticket



4 Wochen in alle Tripada® Yoga Kurse reinschnuppern und die verschiedenen Stufen und Lehrer der Tripada Akademie für Gesundheit und Yoga in Wuppertal kennen lernen.

Vom 13.07.2020 – 11.08.2020 finden über 50 verschiedene Tripada® Yoga Stunden statt. Mit der Yoga-Sommer Flatrate können Sie so viele Yogastunden besuchen, wie Sie möchten. Wenn Sie also in den Sommerferien 2020 noch nichts vor haben, tun Sie ihrer Gesundheit doch etwas Gutes – Yoga entspannt, dehnt und kräftigt den Körper auf sanfte Art und Weise.

Der Tripada® Yoga Basic-Kurs ist die erste und leichteste Stufe, geeignet für alle Anfänger.

Hierauf baut der Tripada® Yoga Basic Plus-Kurs auf. Die Übungen werden in dieser Mittelstufe weiter intensiviert, neue Übungen werden integriert. Der Kurs ist schon etwas fordernder als der “Basic”.

Der Tripada® Yoga Mediate-Kurs ist die dritte Stufe im Tripada® Yoga. Es kommen wieder neue, schwierigere Übungen hinzu, verschiedene Vinyasas (Übungsabfolgen) fordern die Teilnehmer.

Die verschiedenen Schwierigkeitsstufen können grundsätzlich von allen Anfängern ausprobiert werden, für die fortgeschrittenen Kurse empfiehlt sich eine fitte Grundkonstitution.

Eine aktuelle Stundenplanübersicht finden Sie unter www.tripada-wuppertal.de

Dort kann die Ferienkarte auch Online gebucht werden.

Auf 460 qm Fläche bieten wir mit drei großen, schönen und stilvollen Kursräumen im Zentrum von Wuppertal verschiedene Kurse und Ausbildungen zu den Themen Yoga, Pilates, Taijiquan (auch Taichi oder Tai Chi), Qigong oder Qi Gong, Wirbelsäulengymnastik, Rauchfrei, Autogenes Training und Stressbewältigung an.

