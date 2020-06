Yoga für 1,- €! Geht das!

Help bietet Telefonberatung & Einzelgespräche zur Ausbildung von Senioren-Assistenten an. Kurse weiter in Modulform ab 8 Teilnehmern, mit Abstand: Die Senioren-Assistenten Ausbildung in der HELP Akademie basiert auf einem professionellen Dozententeam. So ist die komplexe und staatlich geprüfte Ausbildung zu professionellen Senioren-Assistenten in der Akademie gewährleistet. Nach den Abstandsregeln hat jeder Teilnehmer einen einzelnen Tisch mit über 1,50 mtr. Abstand zu den übrigen Teilnehmern. Die Systemrelevanz: Die Senioren-Assistenz...