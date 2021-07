Yamaha präsentiert In-Ear TW-E3B: Kompakter Kopfhörer mit Listening Care und langer Akkulaufzeit

Rellingen, 15. Juli 2021 – Yamaha präsentiert heute die True Wireless Earbuds TW-E3B. Sie sind die optimalen, farbenfrohen Begleiter für Freizeit sowie Arbeitsweg und sorgen bei jeder Gelegenheit für musikalischen Genuss. Denn mit kraftvollem Sound und innovativen Technologien sind sie immer dabei und kombinieren ein gelungenes Hörerlebnis mit dem maximalen Komfort kompakter Earbuds. Mit Hilfe der Kopfhörer können auch ganz bequem die Sprachassistenten Siri® und Google Assistant genutzt werden. Die TW-E3B In-Ears unterstützen zudem moderne Bluetooth-Technologien für eine hochauflösende Wiedergabe und kommen dank IPX5-Norm auch mit widrigen Wetterbedingungen zurecht.

Echter True Sound jetzt noch kompakter

Mit TW-E3B präsentiert Yamaha die Neuauflage der beliebten TW- True Wireless Earbuds. Wie die Vorgängerversion bietet auch die neue Generation exzellenten Klang, der sich perfekt der jeweiligen Umgebung anpasst. Hierfür ist im In-Ear ein dynamischer 6,0-Millimeter-Treiber verbaut, der ungeachtet der Maße für einen beeindruckenden Klang über das gesamte Frequenzspektrum sorgt. Die Musik wird via Bluetooth 5.0 übertragen und kommt dank der Codecs AAC und Qualcomm® aptXTM in bester Qualität bei den Hörern an. Gegenüber dem Vorgängermodell hat es Yamaha außerdem geschafft, das Gehäusevolumen um 25 Prozent zu verkleinern und den In-Ear somit noch kompakter zu gestalten. Gerade bei kleineren Ohren sorgt die neue Bauform für einen festeren und bequemen Sitz.

Langer Musikgenuss für jede Gelegenheit

Für den fordernden Einsatz beim Sport oder einem kurzen Regenschauer sind die Kopfhörer nach IPX5 geschützt: Schweiß und Spritzwasser stellen also keine Herausforderung für den TW-E3B dar. Mit einer Akkulaufzeit von 6 Stunden sowie zusätzliche drei Ladungen mit dem mitgelieferten Case sind die Earbuds außerdem echte Dauerläufer. Sie sorgen für langanhaltende Freude an der eigenen Lieblingsmusik und Unterhaltung auf längeren Zugfahrten und dem Weg zur Arbeit. Darüber hinaus gewährleistet eine hervorragende Isolation von Außengeräuschen, dass Hörer in jeder Situation vollständig in das Klanggeschehen eintauchen können – hierfür liegen den TW-E3B Silikonaufsätze in vier verschiedenen Größen bei.

Bester Klang – auch bei niedrigem Pegel

Damit die Musik nicht lauter gedreht werden muss, um den gesamten Frequenzbereich zu hören, hat Yamaha die hauseigene Listening Care Technologie in den TW-E3B integriert. Hiermit wird die Wiedergabe passend auf die jeweilige Situation abgestimmt, ohne einfach den Pegel zu erhöhen – so wird auch das Gehör der Nutzer geschützt. Die Feinabstimmung des Klangs sorgt zudem auch bei niedriger Lautstärke für mehr Ausgewogenheit und einen Sound, bei dem alle hohen und niedrigen Frequenzen zu hören sind. Yamaha hat bei der Entwicklung dieser Technik auf den gewaltigen Erfahrungsschatz mit Sounddesign und früheren Audioprodukten zurückgreifen können. So baut Listening Care auf YPAO Volume auf, mit dem Yamaha bereits seit Jahren den Heimkino-Sound perfekt abstimmt.

Individuelle Anpassung und einfach Bedienung

Dem TW-E3B steht die kostenlose Yamaha Headphones Controller App für iOS und Android zur Seite, um die Kopfhörer komfortabel über Handy oder Tablet zu bedienen. Im Fitnesscenter oder unterwegs kann das Smartphone aber getrost in der Hosentasche bleiben. Die überarbeiteten Bedientasten sind hier optimal für die Steuerung und lassen sich leicht erfühlen. Zusätzlich können mit den Kopfhörern auch die Sprachassistenten Siri® und Google Assistant genutzt werden.

Allgemeine Informationen, Preise und Verfügbarkeit

Der TW-E3B ist in den Farben Schwarz, Grau, Blau, Grün, Lila und Pink ab sofort erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung inklusive 19% Mehrwertsteuer liegt bei 99,00 Euro.

Yamaha Music Europe GmbH Firmenprofil

Yamaha ist weltgrößter Hersteller von Musikinstrumenten und einer der führenden Hersteller von Home- und Professional-Audio-Equipment. Das Unternehmen Yamaha wurde vor über 130 Jahren in Japan gegründet. Die Yamaha-Europavertretung, die seit 2009 unter dem Namen Yamaha Music Europe GmbH firmiert, besteht bereits seit 1966 und ist die zentrale europäische Vertriebsorganisation für alle Produktbereiche des Konzerns von Musikinstrumenten über Pro-Audio-Geräte bis hin zu Home-Entertainment-Produkte.

de.yamaha.com

