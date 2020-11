YACHTICUM 2021 auf März verschoben

Frankfurt am Main / Lech am Arlberg

Aufgrund der aktuell unsicheren Pandamie-Lage wird das YACHTICUM 2021 auf den 19.-21. März 2021 verlegt.

Auch wenn die ursprünglich für Januar angesetzte Durchführung bereits digital geplant war, so wird doch aus dem Studio Lech gesendet, wo sich die Referenten und Akteure versammeln. Diese Studioarbeit kann aber für Januar nicht gesichert werden, weshalb die Verlegung konsequent ist.

Das YACHTICUM Lech am Arlberg ist ein jährlicher Event für Yachteigner und Yachtliebhaber. Er wurde 2019 erstmals von dem Yacht-Anwalt Prof. Dr. Christoph Ph. Schließmann ins Leben gerufen: “Das Yachticum im Januar 2020 war ein großer Erfolg mit begeisterten Teilnehmern – dann kam Corona und wird uns noch eine Weile in Atem halten. Aufgrund der vielen Unwägbarkeiten haben wir diskutiert, den Event im Januar 2021 auszusetzen. Nachdem 2020 bereits so viele Möglichkeiten der Begegnung in der Branche ausgefallen sind, haben wir uns entschieden, ein neues, digitales und innovatives Format zur Überbrückung zu entwickeln und unseren Gästen gerade jetzt ein Forum zu bieten. Nun steht ein sehr spannendes Programm mit hochkarätigen Referenten und Inhalten. Mit Gertrud Schneider und ihrem Hotel KRISTIANIA, das uns bereits beim Auftaktabend des letzten Yachticum mit großer Gastfreundschaft begeisterte, haben wir für 2021 eine ideale Kooperation gefunden. Wir dürfen dort unser “Yachticum-Studio” aufbauen und übertragen mit modernster Technik die einzelnen Sessions des Events live zu den Teilnehmern, die sich so von überall zuschalten können. Mit dem Team des Kristiania bringen wir Live-Bar-Atmosphäre mit Musik und Genuss aus Lech zu den Teilnehmern nach Hause. Wir haben das Ziel, dass sich alle Teilnehmer dabei und nicht nur vor Bildschirmen fühlen.”

Das YACHTICUM 2021 steht unter dem Motto: “Orientierung und Führung”. Bereits am Auftaktabend des 08. Januar 2021 werden wir über die Zukunft von Urlaub, Reisen & Yachting diskutieren.

Am Samstag, 09. Januar, wird Hofrat Prof. Dr. Karl Gabl den Auftakt machen. Er genießt Kultstatus und ist der Mann hinter den Großen des Extrembergsteigens, Meteorologe und erster Ansprechpartner von Gerlinde Kaltenbrunner, Ralf Dujmovits, den Huberbuam, Reinhold Messner und vielen anderen Bergsteigern. Mit seinem Vortrag “Wetterprognosen für das höchste Niveau – wo sich Bergsteiger und Seefahrer die Hand geben” schlägt er die Brücke zwischen Bergen und Meer und gibt Hinweise zur Orientierung und Navigation in allen Wetterlagen.

Unter der Überschrift “Führung und Orientierung – worauf es wirklich ankommt” präsentieren der Leadership-Experte Stefan Homeister sowie der Leiter des Leiter des Departments für Tourismus- & Freizeitwirtschaft (MCI Tourismus) am MCI Management Center Innsbruck, Prof. Hubert Siller Einblicke in das aktuelle Know how. Gemeinsam auf einem Podium diskutieren wir den Transfer in die Yacht- und Crew-Welt “Führung auf Superyachten – Besondere Herausforderungen und Konfliktlösungen”.

Abgerundet wird der Event am Sonntag mit dem traditionellen “Captains´Day”, an dem zwei Mega-Yacht-Kapitäne, Christoph Schäfer und Hans Rost, von den Erfahrungen ihrer großen Reisen 2020 berichten, vor allem aber über: 1. Yacht-Kategorisierung nach Größe und deren Vor- und Nachteile wie: Reichweite, Budget, Crew Management und -Führung, 2. Was bedeuten Pleasure- oder Commercial-Registrierungen für die Bauart und Ausstattung der Yacht, Crew-Zusammensetzung und -Qualifikation, 3. Charter Potential und 4. Refit bei großen Yachten. Danach Erfahrungsaustausch mit allen Teilnehmern.

“Trotz digitalem Format kommen Genuss und Livestyle nicht zu kurz”, betont Christoph Schließmann. Das Kristiania Team hält einige Bar-Überraschungen für die Sinne bereit.

Das genaue Programm sowie ein Event-Video ist unter www.yachticum.com bzw. https://superyachtforum.eu/yachticum-2021-digital/ zu finden. Anmeldungen unter www.anmeldung.yachticum.com sind ab sofort möglich. Frühbucherrabatt bis 20.11.2020. Das Genusspaket ist auch abwählbar.

Das YACHTICUM ist ein Forum für Eignern und Charterer größerer Yachten und Superyachten sowie Yacht-Interessierte und bietet neben vielen aktuellen Fachinformationen rund um Kauf, Bau und Betrieb einer großen Yacht die Möglichkeit zum zwanglosen Austausch sowie zum Knüpfen von Yacht- und/oder Geschäftsfreundschaften aufzubauen und auf einfachem, direkten und persönlichen Weg Erfahrungen auszutauschen.

