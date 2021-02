Xystec WLAN-USB-3.0-Hub mit 4 einzeln schaltbaren Ports

Die Ports lassen sich per App und Sprache steuern

– Steuerbar mit Siri, Alexa und Google Assistant

– Kostenlose App für Fernkontrolle

– SuperSpeed Datenübertragung mit bis zu 5 Gbit/s

– Manuelles und zeitgesteuertes Ein- und Ausschalten

– Auch zum Laden von USB-Mobilgeräten geeignet

Der smarte USB-Hub mit App-Steuerung: USB-Ventilator, USB-Licht, Speicherstick, Drucker u.v.m. an den Hub von Xystec anschließen. Und dann schaltet man die Geräte ganz nach Bedarf mit dem Smartphone ein und aus – jedes Gerät separat oder alle Geräte auf einmal. Auf Wunsch stellt man sogar einen Timer zum bequemen zeitgesteuerten Ein- und Ausschalten!

Auch per Sprachbefehl: Dank Unterstützung für Siri, Alexa und Google Assistant schaltet man die Ports auf Wunsch mit einfachen Anweisungen ein und aus. Bequemer geht es kaum!

Aus 1 mach 4: Einfach den Hub an einen freien USB-Port des PCs oder Notebooks anschließen. Schon hat man drei zusätzliche USB-Anschlüsse für die USB-Geräte. Und das auch noch direkt auf dem PC-Tisch in angenehmer Reichweite!

Datenübertragung mit SuperSpeed: Per USB 3.0 überträgt man die Dateien bis zu 10-mal schneller als mit USB 2.0. So sind mit kompatiblen Datenträgern selbst große Datenmengen schnell ausgetauscht.

Lädt auch die USB-Mobilgeräte: Einfach das USB-Netzteil mit bis zu 3 A an den Hub anschließen. Und lädt mit bis zu 900 mA je Port Smartphone, Tablet-PC, E-Book-Reader u.v.m. auf. Auch bis zu 4 Geräte gleichzeitig und ohne den PC einzuschalten!

– WLAN-USB-3.0-Hub mit 4 schaltbaren Ports und App-Steuerung

– WiFi-kompatibel: für WLAN-Standards IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

– Kostenlose App “ELESION” für iOS und Android: zum manuellen und zeitgesteuerten Ein- und Ausschalten einzelner oder aller Ports

– Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant: Zum Schalten der Ports per Amazon Echo, Google Home und kompatiblen Lautsprechern

– Auch kompatibel zu Siri von Apple: Sprachbefehle und damit verbundene Aktionen sind direkt per iPhone und iPad konfigurierbar sowie nutzbar

– Automatische Funktionen programmierbar, z.B. zum Schalten mehrerer Ports gleichzeitig, nach Tageszeit u.v.m.

– SuperSpeed-Datenübertragung zwischen PC und Geräten mit USB 3.0: bis zu 5 Gbit/s (600 MB/s)

– Plug and Play: einfach einstecken und loslegen

– Abwärtskompatibel zu älteren USB-Standards

– USB-Output je Port: 5 Volt, bis 900 mA

– Systemvoraussetzungen: Windows 7/8/8.1/10, OS X / macOS und Linux

– Auch zum Laden von USB-Mobilgeräten geeignet

– Anschluss für USB-Netzteil mit bis zu 3 A (bitte dazu bestellen): bei Anschluss von Geräten mit höherem Stromverbrauch, z.B. externe Festplatte, oder zum gleichzeitigen Laden mehrere Geräte

– Hochwertiges Metallgehäuse

– Maße: 108 x 40 x 13 mm, Gewicht: 90 g

– WLAN-USB-Hub inklusive deutscher Anleitung

Die PEARL. GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten. Mit mehr als 16 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

