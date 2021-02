XXXLandtechnik-Auktionswoche der AGRAVIS-Techniken

XXXLandtechnik – das geht auch digital. Die Techniken der AGRAVIS Raiffeisen AG übertragen ihre bewährte Frühjahrsveranstaltung, die Hausmesse XXXLandtechnik-Tage mit jährlich um die 30.000 Besuchern in Meppen, in die virtuelle Welt.

Vom 22. bis zum 28. Februar dreht sich auf der Online-Auktionsplattform ab-auction.com alles um Landmaschinen aus den AGRAVIS Technik-Gesellschaften. Jeden Tag steht eine Kategorie im Mittelpunkt, insgesamt werden circa 450 Landmaschinen versteigert. Dabei fallen keine Auktionsgebühren an.

“Mit dieser Auktion geben wir unseren Kunden die Möglichkeit, auch 2021 aus dem großen Angebot an hochwertigen und top gepflegten Neu- und Gebrauchtmaschinen die für sie passende auszuwählen”, erklären Jörg Sudhoff vom Vorstand der AGRAVIS Raiffeisen AG und Gerd Schulz, Geschäftsführer der AGRAVIS Technik Holding GmbH. “Alle Technik-Gesellschaften der AGRAVIS nehmen an dieser Auktion teil, sodass wir die gesamte Vielfalt unseres Portfolios abbilden.”

Unter anderem werden auch zwei bis drei Jahre alte junge Mietrückläufer des AGRAVIS-Mietparks (www.agravis-mietpark.de) versteigert. Diese Maschinen zeichnen sich durch eine hochwertige Ausstattung bei gleichzeitig wenig gelaufenen Betriebsstunden aus.

Ab 1. Februar werden alle Maschinen online präsentiert. Die Kunden können sich dann einen Überblick über das Angebot verschaffen, bei Bedarf Kontakt zu den angegebenen AGRAVIS-Experten aufnehmen und Fragen stellen. Wie üblich bei Auktionen auf ab-auction.com, können die Maschinen unter Einhaltung der Corona-Regeln an ihrem Standort auch live besichtigt werden.

Die Schwerpunktthemen der XXXLandtechnik-Auktionswoche:

Montag, 22. Februar: Grünlandtechnik

Dienstag, 23. Februar: Bodenbearbeitung

Mittwoch, 24. Februar: Transporttechnik/Ladewagen/Ladetechnik

Donnerstag, 25. Februar: Sätechnik/Düngetechnik/Pflegetechnik/Spritzen

Freitag, 26. Februar: Pressen/Mähdrescher/Häcksler

Samstag, 27. Februar: Reifen/Zubehörteile

Sonntag, 28. Februar: Highlight Traktoren

Und so geht´s:

Wenn Sie sich angemeldet haben, können Sie ganz einfach mitbieten. Wählen Sie Ihre Wunschmaschine aus und geben Sie Ihr Gebot durch den Klick auf ‘Jetzt Bieten’ ab. Ihr abgegebenes Gebot wird Ihnen per Email bestätigt. Sobald Sie überboten wurden, werden Sie per Email benachrichtigt.

Bietet jemand in der letzten Minute, verlängert sich die Auktion um eine weitere Minute. Die Auktion ist beendet, wenn in der letzten Minute des Countdowns kein weiteres Gebot gesetzt wurde.

Die Auktionsseite ist in zwölf Sprachen verfügbar. Es fallen keinen Auktionsgebühren an.

www.ab-auction.com

Die AGRAVIS Raiffeisen AG ist ein modernes Agrarhandelsunternehmen in den Segmenten Agrarerzeugnisse, Tierernährung, Pflanzenbau und Agrartechnik. Sie agiert zudem in den Bereichen Energie und Raiffeisen-Märkte einschließlich Baustoffhandlungen sowie im Projektbau. Die AGRAVIS-Gruppe erwirtschaftet mit mehr als 6.500 Mitarbeitern 6,5 Mrd. Euro Umsatz und ist als ein führendes Unternehmen der Branche mit mehr als 400 Standorten überwiegend in Deutschland tätig. Internationale Aktivitäten bestehen über Tochter- und Beteiligungsgesellschaften in mehr als 20 Ländern und Exportaktivitäten in mehr als 100 Ländern weltweit. Unternehmenssitz ist Münster.

www.agravis.de

Kontakt

AGRAVIS Raiffeisen AG

Bernd Homann

Industrieweg 110

48155 Münster

0251/682-2050

bernd.homann@agravis.de

http://www.agravis.de

