XiTrust tritt dem Interessenverband deutscher Zeitarbeitsunternehmen bei

"Special Mention" in der Kategorie "Brand Effect of the Year" und "Winner" in der Kategorie "Brand Communication - Intranet" München, 22. Juni 2020 - NTT DATA, ein weltweit führender Anbieter von Business- und IT-Lösungen, erhielt die Auszeichnung "Special Mention" für insightX in der Kategorie "Excellence in Brand Strategy and Creation - Brand Effect of the Year" des German Brand Award 2020, einem Wettbewerb des German...