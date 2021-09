Xcase Möbeltresor-Stahlsafe mit 2 Doppelbart-Schlüsseln

Keine Chance für Langfinger mit der sicheren Aufbewahrung der Wertsachen

– Robustes Stahl-Gehäuse

– Idealer Schutz für Geld, Schmuck, Datenträger u.v.m.

– Sicherheitsschloss mit zwei massiven Stahlbolzen

– Für Wand- und Bodenmontage geeignet

– Auch als Munitionsschrank einsetzbar

Die Wertsachen wegschließen: Der Möbeltresor von Xcase aus solidem Stahl ist ein sicherer Aufbewahrungsort für Wertsachen! Damit schützt man Bargeld, Schmuck, Datenträger, elektronische Geräte u.v.m. effektiv vor Langfingern.

Robuste und zuverlässige Stahlblech-Konstruktion: Dem pulverbeschichteten, kratzfesten Stahl-Gehäuse ist auch mit Gewalt nicht beizukommen. 2 massive 16-mm-Stahlbolzen und ein innenliegendes Scharnier verhindern gewaltsames Öffnen z.B. durch Aufhebeln!

Sicheres Doppelbart-Schloss: Die beiden Schlüsselbärte sind abhängig voneinander angeordnet und leisten beim Aufschließen Präzisionsarbeit. Damit sind vorsätzliche Aufsperrversuche durch Unbefugte zum Scheitern verurteilt – und Hab und Gut geschützt!

Für noch mehr Sicherheit sorgen: Mithilfe von 2 Ankern befestigt man den Stahlsafe am Boden, an Wänden und schweren Möbeln sowie in Wandaussparungen oder Schränken. Diagonal versetzte Bohrlöcher geben der Konstruktion zusätzlichen Halt!

– Robuster Möbeltresor mit 2 Doppelbartschlüsseln

– Ideal für privat oder im Büro: bietet Schutz für Bargeld, Schmuck, Datenträger, elektronische Geräte u.v.m.

– Stabile Stahlblech-Konstruktion: 4 mm dicke Stahltür, 2 mm dicke Wände

– Sicheres Schließsystem: 2 Stahlbolzen (16 mm) und innenliegender Scharnier, mit 2 Tresor-Schlüsseln

– Zusatzsicherung mit 10-mm-Ankern: über diagonal versetzte Lochbohrungen für Wand- und Bodenmontage

– Fassungsvermögen: 12 Liter

– Filz-Matte als Schutz-Unterlage für die Wertsachen

– Artikelfarbe: schwarz

– Außenmaße: 310 x 200 x 200 mm, Innenmaße: 305 x 195 x 170 mm, Gewicht: 4,3 kg

– Stahlsafe inklusive 2 Doppelbart-Schlüssel, Filz-Matte, 4 Unterboden-Filzgleiter, 2 Befestigungs-Anker und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107388986

Preis: 37,99 EUR

Bestell-Nr. NC-7537-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NC7537-2430.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/dUhJGYWo

