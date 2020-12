Würdevolle und persönliche Bestattungen in Hannover und Umgebung

Mit der Garvens Bestattungswesen GmbH haben Hinterbliebene einen rücksichtsvollen, einfühlsamen und qualifizierten Ansprechpartner an ihrer Seite, wenn es um die Organisation einer Bestattung geht.

Wenn ein geliebter Mensch diese Welt verlässt, folgt für die Hinterbliebenen eine schmerzvolle Zeit. Umso wichtiger ist dann ein einfühlsamer Ansprechpartner, der Rücksicht auf individuelle Wünsche nimmt. Die Garvens Bestattungswesen GmbH mit Sitz in Hannover und Lehrte steht seit 1930 für Rücksichtnahme und Menschlichkeit in Bezug auf Bestattungen und Verabschiedungen.

Verschiedene Bestattungsarten für individuelle Menschen

So unterschiedlich Menschen zu Lebzeiten sind, so individuell sind auch die Möglichkeiten der Bestattung. Die Garvens Bestattungswesen GmbH bietet unter anderem folgende Bestattungsarten an:

– Baumbestattungen

– Seebestattungen

– Erdbestattungen

– Diamantbestattungen

– Waldbestattungen

– Anonyme Bestattungen

– Feuerbestattungen

– Motorradbestattungen

Das Bestattungsunternehmen ist stets bemüht, im Rahmen bestehender Gesetze jeden Wunsch zu realisieren, und ist dabei auch offen für innovative Ideen. Dank eines großen Partnernetzwerkes und Reaktionsschnelle sind auch spontane Kundenwünsche realisierbar. Garvens Bestattungswesen steht Hinterbliebenen für eine individuelle, empathische und qualifizierte Beratung zur Verfügung. Diese umfasst beispielsweise die Auswahl eines Sarges und entsprechender Trauerfloristik sowie die Vermittlung eines Trauerredners und von Musikern, sollte das gewünscht sein.

Ein breites Leistungsspektrum, das Angehörige entlastet

Die breit gefächerten Leistungen der Garvens Bestattungswesen GmbH nehmen Angehörigen viel Last ab, die organisatorische Aufgaben nach einem Todesfall mit sich bringen. So bietet die hauseigene Trauerhalle in Hannover Raum für eine individuelle Trauerfeier. Nach der Trauerfeier ermöglicht das Trauercafé, im Kreis von Familie und Freunden von der verstorbenen Person Abschied zu nehmen.

Auch für all jene, die eine Beisetzung außerhalb Hannovers wünschen, ist Garvens Bestattungswesen der richtige Ansprechpartner. Das Unternehmen bietet die Überführung aus dem Trauerhaus an, wobei auch Fernüberführungen möglich sind. Weiterhin übernimmt das Bestattungsunternehmen auf Wunsch Aufgaben wie die Beantragung der Sterbeurkunde oder die Abmeldung des Verstorbenen bei Versicherungen. Hinterbliebene haben zudem die Möglichkeit, einen professionellen Trauerbegleiter in Anspruch zu nehmen.

Ein vertrauensvoller Ansprechpartner in Hannover und Lehrte

Die Garvens Bestattungswesen GmbH hat jeweils eine Geschäftsstelle in Hannover und in Lehrte. Das Unternehmen arbeitet hier bereits in der vierten Generation und verfügt über einen entsprechenden Erfahrungsschatz. Die hohe Qualität der Leistungen bestätigt außerdem die Zertifizierung durch den Bundesverband der Bestatter. Für Interessenten ist das Bestattungsunternehmen rund um die Uhr per E-Mail unter info@garvens-bestattungswesen.de erreichbar. Telefonisch können unter der 05132 – 83 73 43 für Lehrte sowie der 0511 – 39 39 39 für Hannover, Termine für eine Beratung vereinbart werden. Im Bestattungsnotfall erreichen Sie Garvens Bestattungswesen 24 Stunden am Tag unter den oben angegebenen Telefonnummern.

