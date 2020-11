Work Life Balance endlich realisieren

Neues Ratgeberformat hilft Lesern dabei, ihre Work Life Balance zu verbessern

Die klaren Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit verschwimmen für viele Berufstätige nicht nur erst seit der Corona Pandemie. Schon bevor das Arbeiten im Home Office und die Kinderbetreuung die Work Life Balance in vielen Familien und Biographien in ein Ungleichgewicht verschoben hat, haben sich viele Arbeitnehmer und Selbstständige mit der Frage beschäftigt, wie ihre zeitlichen Ressourcen ausgeglichener auf Familie, Freizeit und Beruf verteilt werden können. Doch wie genau definiert sich eine ausgeglichene Work Life Balance? In einer Statista Umfrage aus dem Jahr 2018 gaben mehr als 50 Prozent der Befragten an, ihre Work Life Balance sei dann ausgewogen, wenn sie in ihrer Freizeit nicht mit beruflichen Belangen konfrontiert werden. 39 Prozent der Befragten wünschten sich einen flexiblen Wechsel zwischen Voll- und Teilzeit.

Work Life Balance bedeutet, sich der eigenen Ziele für Beruf und Privatleben bewusst zu werden

“Voraussetzung für ein Zeitmanagement, das auf eine bessere Work Life Balance zielt, ist die Beschäftigung mit den eigenen Zielen und Wünschen mit Blick auf den beruflichen Alltag und die Freizeitgestaltung”, erklärt Erfolgscoach Kai-Uwe Harz. Seine Erfahrungen aus zahlreichen Seminaren zu den Themen Work Life Balance und Persönlichkeitsentwicklung hat Harz in seinen Du!-Werken zusammengefasst. Seine Leser begleitet er in seinen Ratgebern “DU! bist der Regisseur Deines Leben”, “DU! und Deine Partnerschaften” und “Du! und Dein Jahr” Schritt für Schritt auf einem wichtigen Erkenntnisprozess: Was sind die eigenen Ziele und wie kann ich sie im Sinne einer ausgewogenen Work Life Balance umsetzen?

Erfahrung mit mehr als 22.000 Seminarteilnehmern fließt in Ratgeber zu Work Life Balance ein

“Ausgangspunkt für mehr Glück und Zufriedenheit im Leben – und das zeigt die jahrelange Erfahrung mit meinen mittlerweile über 22.000 Seminarteilnehmern ganz deutlich – ist stets das Bewusstsein für eingefahrene Gewohnheiten und für Veränderungspotential”, skizziert der Autor seinen Ansatz. Erfolg auf ganzer Linie bedeutet, den Kopf frei zu bekommen, sich Zeit für die Partnerschaft zu nehmen und zu mehr Zufriedenheit zu gelangen. Mit seinen “Du!-Werken”, die mittlerweile auch von Heilpraktiker therapiebegleitend eingesetzt werden, begibt sich Kai-Uwe Harz mit seinen Lesern auf diesen Weg.

Egal ob sie seine Bücher lesen, oder an seinen Seminaren teilnehmen, Kai-Uwe Harz begeistert Menschen und hilft dabei Konflikte zu erkennen und zu lösen. Mit seinen 30 Jahren Erfahrung als Coach garantiert er mit seinen Methoden zur Zielerreichung ein stressfreieres und erfolgreicheres Leben. Seine Lehren sind für jeden Menschen in jeder Lebenssituation geeignet.

