Work Life Balance auch in Krisenzeiten verbessern

Ratgeber: Wenn Arbeit und Privatleben überlappen, braucht es kluge Strategien zur Work Life Balance

Home Office, Home Schooling – durch die Corona Pandemie geraten viele allein schon dann ins Schwitzen, wenn sie diese Begriffe hören. “Die Corona Pandemie ist eine Zumutung für die Work Life Balance“, urteilt Erfolgscoach und Autor Kai-Uwe Harz. In seiner Ratgeberreihe der “Du!-Werke” gibt er praktische Tipps für die Optimierung des Alltags mit Blick auf Work Life Balance. “Wenn Arbeit und Privatleben gezwungenermaßen überlappen, wenn die Organisation unseres Alltags durch äußere Einflüsse durcheinandergerät, dann ist es vordergründig die Balance zwischen Freizeit und Beruf, die darunter leidet. Für die Seele sind das Strapazen und es erfordert kluge und vor allem einfache Strategien, um mit Gelassenheit und positivem Denken zu einer erfüllten Work Life Balance zurückzukehren. In Du! bist der Regisseur Deines Lebens gebe ich alltagstaugliche und krisenfeste Ratschläge, wie wir unser Leben mehr orientiert an unseren eigenen Wünschen ausrichten können”, schildert Kai-Uwe Harz. Der Autor lässt seine Erfahrungen aus 30 Jahren als Coach in seinen praktischen Ratgebern für mehr Work Life Balance einfließen.

Den Blick auf das Schönste und Wichtigste lenken, um mehr Work Life Balance zu erreichen

Trotz äußerer Einflüsse und Krisenzeiten zeigt sich Kai-Uwe Harz überzeugt: “Jeder Mensch hat die Wahl. Er kann nur Zuschauer oder Regisseur seines Lebens sein. Viele Menschen lassen sich treiben, statt das Ruder selbst in die Hand zu nehmen”, schreibt der Autor in der Einleitung in “Du! und Dein Tagescoach”. In diesem Werk aus seiner Du!-Reihe gibt er seinen Lesern in einem Tageskalender den Raum, Ziele festzulegen und Erkenntnisse zu fixieren, die Zielerreichung zu hinterfragen und Notizen und Gedanken festzuhalten. Er stellt dabei Fragen wie: Was war heute das Schönste? Was ist morgen das Wichtigste? Er eröffnet auch dem Lebenspartner einen Raum, seine Statements dazu abzugeben. Doch was ist das Ziel, hinter dieser Tagesstruktur in Kalenderform? Kai-Uwe Harz gibt darauf eine einfache Antwort: “Wir erkennen unsere Ziele und Wünsche und das Positive in unserem Leben, das uns durch Krisenzeiten und schwere Herausforderungen trägt. Und das vor allem dann, wenn wir es schriftlich fixieren und bildlich festhalten. Der Tagescoach führt Dich wie ein Lotse zur Zielerreichung”, erklärt er den tiefen-psychologischen Hintergrund.

Work Life Balance: Perspektive verändern, um Glückspotential auszuschöpfen

Gerade in Zeiten, in denen wir uns fremdgesteuert und fremdbestimmt vorkommen, plädiert Kai-Uwe Harz für eine bewusste Veränderung der Perspektive, damit wir uns von diesen Gefühlen nicht übermannen lassen. “Wir haben auch in Zeiten, in denen wir das Gefühl haben, keine Freiräume schaffen zu können, die Chance, unser Leben schöner, stressfreier und erfolgreicher zu gestalten. Es braucht dafür ein Stück weit konsequente Selbstreflektion, um das volle Potenzial an Glück und Erfolg in unserem Leben auszuschöpfen. In meiner Ratgeber Trilogie finden meine Leser dazu praktische Anleitungen, um glücklicher und mit einer ausgeglichenen Work Life Balance durch Krisenzeiten hindurchzukommen.”

Egal ob sie seine Bücher lesen, oder an seinen Seminaren teilnehmen, Kai-Uwe Harz begeistert Menschen und hilft dabei Konflikte zu erkennen und zu lösen. Mit seinen 30 Jahren Erfahrung als Coach garantiert er mit seinen Methoden zur Zielerreichung ein stressfreieres und erfolgreicheres Leben. Seine Lehren sind für jeden Menschen in jeder Lebenssituation geeignet.

